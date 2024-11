¿Todo mal? El palito de Nacho Elizalde a Gastón Edul por la última definición de Bake Off

La jornada de Bake Off Famosos del pasado miércoles 27 de noviembre estuvo repleta de nervios, cocineros apurados e indirectas. La velada empezó con un desafío de máxima velocidad, que exigía a los participantes reproducir flores con pasta y pintarlas en tan solo 10 minutos.

Sin embargo, la noche empezó con el desafío mayor: armar un ramo de flores usando 12 cupcakes, cada uno con sabores y rellenos destinos. La competencia empezó con uno de los retos más difíciles hasta ahora. El ramo debía tener 12 cupcakes representando dos tipos de flores y generando una combinación entre estética, lindura, orden, prolijidad y sabor. Por su parte, algunos participantes se lucieron, como Mariano Iudica, que logró levantar el promedio, pero otros no pudieron decir lo mismo.

Bake Off Famosos.

El palito de Nacho Elizalde a Gastón Edul

En este sentido, Nacho Elizalde fue nuevamente eliminado de Bake Off, pero lo insólito fue que el motivo de descalificación no fue su ramo, sino su ausencia. Tras haber regresado en el primer repechaje, el exintegrante de Luzu Tv quedó nuevamente fuera de la competencia después de enfrentarse a Gastón Edul.

Nachito, como le suelen decir, quedó eliminado una vez más y tuvo que abandonar la carpa del reality. Sin embargo, no se fue sin antes dedicarle unas palabras a su ahora excompañero. “La única manera que se podía quedar Edul era yo faltando. Agradeceme, Gastoncito”, le dijo el influencer al periodista, con un poco de gracia y otro poco de dolor.

Nacho Elizalde durante su última competencia en Bake Off.

Si bien el creador de La Polenta valoraba mucho su lugar en la competencia, admitió que hubiese sido injusto que se vaya otro participante: “De manera muy justa, creo que me tengo que ir. No por la cocinada, sino porque falté y, al faltar, el resto hizo más pruebas que yo”.

Por su parte, Edul respondió con un toque de humor: “No puedo creer cómo zafé. Zafé porque él no hizo la otra prueba, pero zafé. Soy uno de los mejores seis pasteleros de la República Argentina”.

Sin embargo, dejando las bromas de lado, Nacho confesó que su salida no era un motivo de felicidad para él, sino más bien de tristeza: “Me quiero morir. Todos saben cuánto me importaba esta competencia, lo que quería ganar, lo que disfruto y aprendo acá, y el esmero que le pongo”.

De todas formas, aceptó su pérdida y destacó su forma de cocinar. “Entiendo que me tengo que ir porque, si no, sería injusto para el resto. Quería irme de la mejor manera, así que, que les hayan gustado los cupcakes, para mí es la mejor manera de irme. Siempre en la mía, haciendo lo que soy”, declaró Nacho.

La despedida de los compañeros a Nacho Elizalde.

En este sentido, los compañeros lo despidieron con abrazos y palabras emotivas, demostrando el cariño que le tienen. No obstante, y más allá del amor mutuo que hay entre los competidores, ahora se preparan para la racha final. Siendo solamente seis participantes los que aún quedan en el reality, el final se acerca y los espectadores se preparan para conocer al mejor pastelero de la televisión argentina.

VFT