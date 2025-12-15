Este domingo 14 de diciembre se llevaron a cabo los Premios Martín Fierro de Streaming donde se premiaron las producciones digitales más destacadas de este 2025. De esta manera, el Centro de Convenciones de Buenos Aires se vistió de fiesta y recibió a las personalidades más influyentes de la web. Como es la costumbre en estos eventos, desde las 19.30 horas, Telefe y Olga comenzaron con la transmisión de la alfombra roja (en este caso re bautizada como negra), conducida por Gastón Edul y Tefi Russo.

Minutos antes de que salgan al aire, se lo pudo ver al periodista deportivo con un imponente vendaje en su mano izquierda, un episodio que no pasó desapercibido y que lo llevó a ausentarse horas después para ser atendido en el hospital.

Gastón Edul | Instagram

Así fue el accidente de Gastón Edul

Con suma alegría y muy entusiastas, Gastón Edul y la influencer cocinera se mostraron concentrados para dar comienzo a la transmisión en vivo de la denominada alfombra roja de los Martín Fierro de Streaming, una iniciativa de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Al igual que en las ediciones de esta índole, los conductores de la previa recibieron a los invitados y grandes figuras de la noche donde mostraban sus imponentes looks y contaban las sensaciones que les generaba ser parte de esta primera entrega; un evento único.

Sin embargo, el glamour y la sofisticación se vio sacudida cuando, el experto en deportes mostró el pronunciado vendaje que tenía en su mano izquierda producto de un accidente doméstico, a causa de “un corte grande”. “Pasó hace dos horas, chicos. Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo”.

Asustada ante la magnitud de la herida, Tefi Russo aseguró que necesitaba que le dieran “puntos”. Ante esto, el comunicador sostuvo: “Ahora me voy a hacer ver y voy a venir impecable a hacer la previa, porque esto es batallar también”.

Gastón Edul, tuvo que asistir de urgencia a la guardia

Pese a que la previa de los Martín Fierro de Streaming se llevó con total normalidad, durante la entrega de los premios, Gastón Edul, también nominado a mejor Voz periodística del deporte, se tuvo que retirar de la velada porque había comenzado a sangrar. Esta situación generó alarma en él y en su entorno, por lo que tuvo que ser atendido por profesionales de la salud.

Tal y como mostró en su cuenta personal de Instagram, alrededor de las 22 horas, estaba en la guardia del hospital siendo atendido por el equipo médico. “Estamos bien”, escribió junto a un emoji sonriente y uno que se tomaba la cabeza. No obstante, su infaltable sonrisa terminó de llevar tranquilidad a sus seguidores, dejando en claro que, pese a la urgencia, todo había podido ser controlado. La imagen habla por sí sola: la palma de su mano y su muñeca completamente vendada, para proteger la herida y evitar que la sutura se vuelva a abrir.

Gastón Edul | Instagram

De esta manera y sin proponérselo, Gastón Edul fue uno de los grandes ausentes en la noche de los Premios Martín Fierro de Streaming, donde no sólo estaba nominado por su labor en Olga, sino que, era uno de los conductores de la alfombra roja y el encargado de anunciar ternas junto a Sofi Martínez. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y quedó en una insólita anécdota que nunca va a olvidar.

NB