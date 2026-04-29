Los consejos de Daniela Urzi a la nueva generación de modelos: "Estudien y traten de no tomar alcohol"

Daniela Urzi fue una de las presentes en la Gala de CARAS, y no solo dio cátedra de moda y modelaje a todas las generaciones. La modelo demostró su pasión y talento en la música, siendo una de las encargadas de musicalizar a noche. Al comienzo, fue entrevistada por su colega, Angie Landaburu, quien la invitó a reflexionar sobre el camino que recorrió hasta llegar a su actualidad. Fue allí que decidió enviarle un mensaje a la nueva generación de modelos, con algunos consejos para cuidarse en el proceso.

Daniela Urzi en la Gala de CARAS

El consejo de Daniela Urzi a la nueva generación de modelos

Angie Landaburu fue una de las celebridades staff que se encargó de dar la bienvenida a las invitadas de la Gala de CARAS. En el mano a mano, les dio el lugar para reflexionar sobre el camino recorrido con la histórica revista. Daniela Urzi pasó frente a ella y mantuvieron una entrevista, donde su actualidad fue el centro de atención. “Empecé con la música hace 6 años y es todo. Es algo nuevo que me dio felicidad y energía. CARAS me acompaña desde que empecé mi carrera, tengo una relación muy estrecha y linda”, expresó en el vivo de CARAS TV.

De esta manera, reflexionó sobre la nueva moda y el manejo del modelaje actual, y aseguró que las cosas cambiaron muchísimo, sobre todo a cómo se quiere transmitir los mensajes. Landaburu le pidió un consejo para la nueva generación de modelos, que quieren seguir el camino que ella tiene. “Hoy por hoy, como está el mercado, les diría que estudian. No se enfoquen solo en el modelaje. Cuídense mucho, como limpiarse la cara, serum, cosas para la noche, mascarillas, hacer deportes y traten de no tomar alcohol", dijo con una sonrisa en el rostro.

El look de estilo ballerina de Daniela Urzi

Daniela Urzi es una de las modelos más queridas de la industria de la moda y de los seguidores de CARAS. Es por eso que fue una de las invitadas estrella de la Gala realizada el lunes 27 de abril, con motivo del 33 aniversario de la revista. Allí, dejó en claro su carrera en el modelaje desde que tenía 16 años, y su talento como DJ, sobre todo con un increíble look de estilo ballerina.

La artista llegó con un vestido de Fabián Zitta, compuesto por una parte ceñida al cuerpo, con escote en V pronunciado y un agregado que le daba el detalle de ballet. “Quería ponerme si o si este faldón, que resulta un poco incómodo para un evento, pero es mega. Lo vi en un maniquí en el atelier de él y me encantó”, reveló en su conversación con Angie. El mismo daba el toque final de su amor por la música, mientras jugaba con las diferentes texturas de las telas en un total black digno de elegancia y sensualidad.

El look de Daniela Urzi en la Gala de CARAS

Daniela Urzi volvió a demostrar por qué su nombre tiene peso dentro de la industria del modelaje, y habló de la actualidad del ámbito. Con una sonrisa, dio un consejo a la nueva generación de modelos, que se encuentran con un difícil presente laboral dentro del ámbito de la moda. De esta manera, dejó una marca en su paso por la Gala de CARAS, con un look digno de una amante de la música y unas palabras para todas sus seguidoras.

Fotos: Federico De Bártolo, Salomé Areco, Nicolás Luis Dolotowicz Peini, Marcelo Dubini, Pablo Cuarterolo, Sergio Piemonte, Leandro Ezequiel Ramírez, Rocío Chamali, Gabriela Cardu y Lorena Costantini

A.E