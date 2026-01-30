Así es la casa de Nico Riera y Thelma Fardín en la costa: varias habitaciones, diseño en seco y en Chapadmalal

La historia de amor entre Nicolás Riera y Thelma Fardín suma un nuevo capítulo lejos del ruido mediático y cada vez más cerca del mar. La pareja decidió construir su propia casa en Chapadmalal, a pocos kilómetros de Mar del Plata, una zona que ambos eligen desde hace tiempo para desconectar, surfear y disfrutar de la naturaleza.

Thelma Fardin y Nicolás Riera

Fue el propio Nico Riera quien contó los detalles en Puro Show, donde reveló que la vivienda se está levantando con el sistema de construcción en seco, una modalidad que permite avanzar con mayor rapidez: “Se arrancó con la locura en octubre, es una construcción en seco. Se construye rapidísimo”, explicó el actor, entusiasmado con el proceso. La casa contará con varias habitaciones y estará rodeada de verde, pensada para pasar largas temporadas, aunque todavía no tienen definido si será su residencia permanente.

Un proyecto mutuo y con grandes expectativas

Más allá de la estructura, Nico Riera destacó que lo que más los moviliza es el nivel de involucramiento emocional que le están poniendo al proyecto: “Le estamos poniendo tanto cariño y tantas decisiones estéticas que no sé si venir a vivir, pero a pasar la temporada y aprovechar el verano me parece una buena opción”, confesó.

En redes sociales, Nico Riera y Thelma Fardin también se animaron a mostrar el lado menos glamoroso de la obra. Con humor, publicaron un video titulado ¿construir te separa?, donde ironizan sobre las tensiones propias del proceso: “Estamos haciendo terapia de pareja”, lanzó él entre risas, mientras ella acotó con picardía: “Está muy deprimido”. Junto al post, reflexionaron: “Construir también es consensuar, elegir y si hace falta negociar hasta convencer. Pero siempre disfrutar el proceso”.

Compromiso total con la obra

Lejos de delegar todo, Nico Riera y Thelma Fardin participan activamente de cada etapa de la construcción. Supervisan avances, recorren el terreno y celebran cada logro junto al equipo de arquitectos y obreros. Incluso compartieron el momento en el que la actriz protagonizó un divertido blooper mientras recorría el lugar.

En una historia de Instagram, Thelma Fardín mostró el instante en que pisó sin querer una zona con cemento fresco: “Cómo hacer cagadas en la visita de la obra”, escribió, antes de admitir entre risas: “No vi que estaba húmedo… me van a matar”. El episodio se resolvió con humor y buena onda, y terminó con la actriz lavando su zapatilla, riéndose de sí misma mientras Nico Riera grababa el momento.