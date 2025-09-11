13 años después, salió a la luz el verdadero motivo de la separación de Nico Riera y Silvina Escudero

Silvina Escudero llamó la atención en 2010 cuando comenzó su romance con Nicolás Riera. Él llegaba tras el éxito de la novela juvenil Casi Ángeles, donde había compartido elenco con figuras como Lali y la China Suárez, mientras que ella brillaba en Showmatch.

En un principio, la pareja evitaba confirmar su vínculo para mantenerse al margen de los medios, pero finalmente oficializaron su relación al asistir juntos a la obra de teatro de Sebastián Wainraich, donde fueron fotografiados por los paparazzi. Desde ese momento, comenzaron a mostrarse en público, compartiendo eventos, apoyándose en sus proyectos profesionales y enviándose mensajes cariñosos a través de redes sociales.

Silvina Escudero

Silvina escudero rompió el silencio sobre su separación con Nico Riera

Tras más de un año de relación, en 2012 sorprendieron con la noticia de la separación. La decisión generó especulaciones sobre terceros involucrados, pero fue la propia Escudero quien aclaró los hechos en una entrevista radial. “Decidí estar sola. Me dolió tomar esta decisión, no fue fácil, nos queremos un montón”, expresó en Radio 10, dando a entender que la ruptura fue una decisión personal.

La bailarina agregó: “Las cosas no son de un día para el otro y los dos estamos bien. Nunca confirmamos que nos pusimos de novios ni cuándo nos separamos. Es un tema nuestro, no contamos nuestra intimidad. No hay una tercera en discordia. Sabemos que vende más decir que nos separamos por una tercera. Hoy estamos mejor así”.

Silvina Escudero y Nicolás Riera

A pesar de sus declaraciones, los rumores continuaron, especialmente entre los fanáticos de Teen Angels, quienes aseguraban que Riera estaba vinculado a Rochi Igarzábal, su compañera de elenco. Con el tiempo, esa relación se confirmó luego de que los artistas viajaran juntos a Brasil a fines de 2012, consolidando un vínculo que luego se hizo público. Además de compartir vacaciones, los actores coincidieron en proyectos televisivos como Dulce Amor y Taxxi, amores cruzados.

Finalmente, el vínculo entre Silvina Escudero y Nicolás Riera llegó a su fin después de dos años, aunque hoy mantienen una excelente relación; la bailarina declaró que todavía mantiene comunicación con su ex pareja y que su relación actual es cercana y de respeto.

F.A