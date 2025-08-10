"La vida me acaba de dar un golpe en la garganta": el estremecedor mensaje de Thelma Fardín a Nico Riera

Thelma Fardín publicó un extenso y profundo mensaje dedicado a Nico Riera, con quien compartió vivencias que marcaron una etapa intensa de su vida. En su escrito, habló de cómo lo conoció, de la conexión que sintió con él y de cómo su presencia la ayudó a transitar un período en el que incluso había "perdido la voz".

La actriz relató que, cuando aceptó finalmente una cita, estaba “casi muda” por la carga emocional que atravesaba. En sus palabras, describió con imágenes poéticas cómo recuperaba la voz por algunas horas gracias a las manos de Riera y a la calma que él le transmitía —o mejor dicho, le trasmite— desde aquel momento.

Thelma Fardín y Nico Riera

El estremecedor mensaje de Thelma Fardín a Nico Riera

En el texto, Fardín contó que él tenía “algo en las manos” que, al apoyarlas donde le dolía, lograban que el dolor huyera. Confesó que, al principio, apenas se conocían, pero que una intuición le indicaba que valía la pena esforzarse. Recordó que vivía “en traje de guerra” y que, aunque había recuperado la voz, de algún modo seguía muda, atrapada en un cuerpo dispuesto solo a pelear.

La actriz escribió que, cerca de él, encontró un “paréntesis” en medio de la vorágine que vivía. “Ganándole al monstruo adentro, un día le gané al de afuera”, expresó. También destacó que Riera fue testigo de su “metamorfosis”, que observó cómo su cuerpo volvía a estar completo y confió en ella “como yo no sabía confiar”. Cerró el mensaje con una declaración de confianza mutua y un guiño compartido: “Ahora, yo confío en nosotros”.

La publicación generó múltiples reacciones en redes sociales, con mensajes de apoyo y cariño hacia la actriz y el actor. Los seguidores celebraron el vínculo entre ambos, mientras que Riera respondió con un emotivo: “¿Vamos por 120 años?”.

La publicación de la actriz se dio en un contexto en que circularon versiones sobre presentaciones judiciales en Brasil vinculadas a la causa conocida, aunque la defensa de Thelma Fardín aclaró que esos planteos no modificarían el hecho probado ni el proceso en curso.

