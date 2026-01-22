El terrible blooper de Thelma Fardin cuando mostró los avances de su nueva casa en Chapadmalal: “Me van a matar”

Desde que blanquearon su relación a mediados de 2023, Thelma Fardin y Nicolás Riera eligieron construir su historia lejos del ruido mediático, apostando a proyectos compartidos y a una vida más conectada con lo simple. Con el paso del tiempo, la pareja se fue mostrando cada vez más consolidada y enfocada en un futuro en común.

Thelma Fardin y Nico Riera

En ese camino, decidieron dar un paso enorme: levantar su propia casa de verano en Chapadmalal, cerca del mar y rodeados de naturaleza. A través de sus redes sociales, ambos fueron documentando el proceso con entusiasmo, aunque en las últimas horas Thelma Fardin terminó siendo protagonista de un blooper divertido.

El impresionante proyecto de la pareja

La casa que están construyendo Thelma Fardin y Nicolás Riera en Chapadmalal se convirtió rápidamente en un símbolo del momento personal que atraviesan. Bautizado cariñosamente como el “proyecto Chapa”, el hogar está pensado como un refugio para vacacionar y desconectar, con vistas al mar y al bosque, dos de los grandes atractivos del lugar.

Thelma Fardin y Nico Riera

Lejos de delegar todo, Thelma Fardin y Nicolás Riera participan activamente de la obra. Supervisan avances, recorren el terreno y se muestran involucrados en cada decisión junto al equipo de arquitectos. En sus publicaciones se los vio celebrando la colocación de la platea, bailando sobre el cemento y compartiendo cada pequeño logro con sus seguidores, siempre desde un tono relajado y auténtico.

El divertido accidente de Thelma Fardin

En una de sus historias de Instagram, Thelma Fardin compartió un blooper que rápidamente se volvió viral: “Cómo hacer cagadas en la visita de la obra”, escribió, antes de mostrar el momento exacto en el que, sin darse cuenta, pisó cemento fresco. Visiblemente avergonzada pero tentada de risa, la actriz lanzó: “No vi que estaba húmedo… me van a matar”.

Lejos de generar tensión, la situación se resolvió entre risas, disculpas y buena onda con los trabajadores de la obra, que se tomaron el episodio con humor. El cierre fue igual de espontáneo: Thelma Fardin lavando la zapatilla y riéndose de sí misma.