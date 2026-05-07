Así es la casa de Thalía: cuarto de maquillaje, lámparas de museo y cocina herradura

Desde hace varios años, Thalía y Tommy Mottola construyeron una vida alejada del ruido mediático en Miami, ciudad que se convirtió en el refugio elegido por muchas figuras internacionales. Allí, la pareja encontró el equilibrio perfecto entre privacidad, comodidad y lujo frente al mar.

Thalía y Tommy Mottola

Instalados desde 2020 en una exclusiva propiedad dentro de Four Seasons Residences at The Surf Club, Thalia dejó ver en distintas publicaciones algunos rincones de una casa donde el diseño moderno y la sofisticación conviven con espacios pensados para el bienestar y la vida cotidiana.

La sala de estar de Thalía.

Una mansión minimalista con detalles cuidados

La residencia de Thalia se caracteriza por una estética limpia y elegante, donde predominan los tonos blancos combinados con detalles plateados y enormes ventanales de piso a techo que permiten la entrada constante de luz natural. La arquitectura moderna del lugar potencia además las vistas panorámicas y genera una sensación de amplitud en todos los ambientes.

El vestidor de Thalia

Uno de los sectores más llamativos es el cuarto de maquillaje y vestidor de Thalía, convertido en uno de los espacios más fotografiados de la casa. Allí, la cantante guarda parte de sus looks, accesorios y productos de belleza. La decoración también juega un papel central: lámparas escultóricas, piezas de diseño contemporáneo y objetos decorativos cuidadosamente seleccionados aportan un aire casi de museo a varios sectores de la propiedad.

Thalia en uno de los espacios de su casa.

Los espacios favoritos de Thalia

Otro de los ambientes que más llama la atención en la casa de Thalia es la cocina, diseñada en formato herradura, una estructura que permite integrar funcionalidad y amplitud en un mismo espacio. Con superficies claras, líneas minimalistas y equipamiento moderno, el ambiente mantiene la coherencia visual del resto de la mansión.

El gimnasio privado de Thalia

En el exterior, la propiedad de Thalia cuenta con una amplia piscina rodeada de jardines y camastros blancos, además de un pequeño sector pensado para reuniones y parrilladas al aire libre, aprovechando el clima cálido de Miami durante gran parte del año. El gimnasio privado también ocupa un lugar importante dentro de la rutina de la artista. Más allá del lujo, la mansión terminó convirtiéndose en un verdadero refugio familiar, consolidándose como el lugar donde la cantante y el empresario eligieron disfrutar una vida mucho más tranquila y reservada.