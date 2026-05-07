Adiós falda midi: Pampita marca tendencia con su look asimétrico y falda cascada

Carolina "Pampita" Ardohain lo hizo de nuevo. Luego de ser una de las protagonistas absoluta de la gala de CARAS por los 33 años de la revista, la modelo y conductora sorprendió al mostrar un nuevo cambio de look en sus redes sociales. Desde un imponente ventanal y con la ciudad de fondo, compartió un outfit que reinventa el estilismo de oficina y le agrega un toque de glamour, como no podía ser de otra manera.

La reinvención del look de oficina por parte de Pampita

El punto de partida de este look de Pampita es, a simple vista, un básico del guardarropa: la camisa blanca. Sin embargo, la elección de Pampita huye de la rigidez de la oficina. Se trata de una pieza de satén con una caída fluida que aporta un brillo sutil y lujoso.

El verdadero diferencial reside en sus mangas campana extragrandes. Esta temporada, el volumen se desplaza de los hombros a los puños, creando un efecto de movimiento visualmente impactante. El escote pronunciado en "V" y el cuello descontracturado aportan esa cuota de naturalidad que caracteriza a la conductora, transformando una prenda tradicional en una declaración de principios fashionistas.

La camisa blanca de Pampita con mangas campana.

Si la camisa es la elegancia, la falda es la audacia. Pampita optó por una falda roja de corte asimétrico, una pieza que combina tres tendencias en una sola:

Talle alto: Para estilizar la figura y marcar la cintura.

Para estilizar la figura y marcar la cintura. Tajo profundo: Un sello indiscutido de Carolina que aporta dinamismo al caminar.

Un sello indiscutido de Carolina que aporta dinamismo al caminar. Drapeado lateral: El detalle de la tela que cae cual "cola" o tren lateral rompe con la simetría convencional, elevando el diseño a una categoría casi de alta costura.

El contraste entre el blanco impoluto y el rojo vibrante no es casual. Esta combinación, que remite al glamour de la edad de oro de Hollywood, vuelve con fuerza para el 2026, posicionándose como la opción predilecta para eventos de día que exigen un impacto visual inmediato.

cohesión cromática, la modelo eligió unos stilettos de punta fina en gamuza roja. El detalle que capturó todas las miradas fue el herraje dorado con forma floral en la puntera, un guiño al lujo artesanal que añade textura al conjunto.

En cuanto al beauty look, Pampita apostó por la naturalidad: cabello suelto con ondas rotas muy suaves y un maquillaje en tonos nude con foco en la luminosidad de la piel (el famoso glow), permitiendo que el outfit sea el protagonista absoluto.

El look entero de Pampita.

Cómo replicar el estilo de Pampita

Para aquellas que buscan inspiración en este outfit, la clave reside en el equilibrio de proporciones. Si vas a usar una prenda con mucho volumen o una caída asimétrica llamativa (como la falda de Pampita), lo ideal es mantener el resto de los accesorios minimalistas.

Este conjunto es la prueba de que no hace falta recargar de accesorios cuando el corte de las prendas es el correcto. La asimetría sigue siendo la herramienta más poderosa para renovar un look de noche o de cóctel, y Pampita, una vez más, nos ha dado una clase magistral de cómo llevarla con maestría.

No tengas miedo de mezclar texturas. El satén de la blusa y la estructura de la falda crean un contraste visual que fotografía de manera espectacular, ideal para quienes buscan generar contenido impactante en sus redes sociales.

Pampita en la gala de CARAS // Foto: Fede De Bártolo.

De esta forma, Pampita dice adiós a las faldas midi y reinventa un clásico look de oficina, con su sello personal. La camisa blanca de mangas campana, combinadas con la pollera cascada y los zapatos de taco aguja, aportan una nueva versión a lo ya conocido y vuelve a marcar tendencia en el feed de las redes sociales.