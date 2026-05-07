El radical cambio de look de Momo Weich, el "hijo hippie" de Julián Weich

Julián Weich no duda en involucrarse en la vida de sus hijos, a pesar de que ellos ya eligieron sus caminos lejos de la televisión y la ciudad de Buenos Aires. Jerónimo "Momo" Weich es el más seguido en redes sociales y el que más mantiene una vida pública, gracias a su estilo conectado con la naturaleza que envía un mensaje de protección del ambiente. En las últimas horas, el joven regresó con su papá, y el conductor lo llevó a realizarse un radical cambio de look que sorprendió a todos.

Momo Weich

El nuevo look de Momo Weich, el "hijo hippie" de Julián Weich

Jerónimo "Momo" Weich es el hijo varón mayor de Julián Weich, y el que no duda en usar sus redes sociales para compartir mensajes de protección al ambiente. En comparación con sus hermanos, él encontró su camino rodeado de naturaleza y uniéndose a grupos y organizaciones que buscan proteger los recursos, en momentos de crisis. Es por eso que su imagen no es de su importancia, y se ha presentado con diferentes cortes de pelo que soluciona en el instante.

En las últimas horas, decidió volver a la ciudad de Buenos Aires, para pasar el rato con su papá. Sin embargo, el conductor tuvo una mejor idea y lo llevó con su peluquero de confianza. En su cuenta de TikTok, mostró que su hijo había llegado con una gran melena en el pelo, y se retiraba del lugar con un canchero corte que resaltaba sus rulos naturales. Lejos de las rastas o el pelo con frizz, el "hijo hippie" de Julián Weich sorprendió a todos al mostrar el cambio al que apostó antes de volver a su vida en la naturaleza.

Brigadista y amante de la naturaleza: así es la vida de Momo Weich

Jerónimo "Momo" Weich muestra una pasión por la naturaleza y su estilo de vida alejado de la ciudad. Es por eso que decidió construirse una casa de barro, y unirse a diferentes causas que buscan proteger los recursos que hay en diferentes partes de la Argentina.

Julián Weich comparte en sus redes sociales los videos que su hijo publica, hablando de su trabajo como brigadista y conscientizando a los usuarios sobre situaciones que se viven en la actualidad. Además, muestra con orgullo las construcciones que hace para vivir su vida tranquilo, y ayudar a que la naturaleza siga avanzando. Esto lo lleva a tener una imagen personal que lo acompañe en sus expediciones, y que se vuelva característica de su estilo de vida.

Momo Weich

Fue así que su papá decidió llevarlo a que se haga un drástico cambio de look, provocando los comentarios de todos sus seguidores. Momo Weich es el "hijo hippie" de Julián Weich, que se aleja de la ciudad y las tradiciones de la vida pública de la televisión argentina. Sin embargo, mantiene activa su cuenta en Instagram, con más de 17 mil seguidores, que lo acompañan y escuchan sus consejos para la preservación y protección de los recursos naturalez.

A.E