Lejos de la actuación, el exitoso nuevo negocio de Guillermina Valdés

Durante años, Guillermina Valdés fue reconocida por su presencia en los medios y su vínculo con el mundo artístico. Sin embargo, con el paso del tiempo, decidió alejarse de ese lugar para enfocarse en una faceta más empresarial, donde el foco dejó de estar en la exposición para centrarse en la construcción de marca.

Guillermina Valdés

Ese cambio no fue improvisado. Primero dio sus pasos en la industria de la moda con su línea de zapatos y, más adelante, amplió su universo hacia el bienestar y la cosmética. Fue ahí donde Guillermina Valdés encontró una oportunidad: desarrollar productos que mantuvieran una estética sofisticada, pero con precios accesibles para el mercado local.

El negocio de perfumes de Guillermina Valdés

El salto de Guillermina Valdés a la perfumería llegó en 2019, cuando lanzó su primera línea dentro de un mercado que tenía un vacío evidente entre las fragancias económicas y los perfumes importados de alto costo. Desde entonces, su propuesta se posicionó en aromas inspirados en grandes casas internacionales, pero adaptados al consumo argentino.

Guillermina Valdés con GUIV

Con el tiempo, la marca fue creciendo y diversificándose. Fragancias como “Guillermina” o propuestas más frescas como “Despertar”, se sumaron a una colección que busca cubrir distintos momentos del día. A eso se agregó la llamada “Colección Privada”, pensada para climas cálidos y ocasiones más relajadas, consolidando así un portafolio amplio y coherente.

El nuevo gran lanzamiento de Guillermina Valdés

Recientemente Guillermina Valdés presentó su perfume número 12, anunciando que ya se encuentra disponible en todo el país. Lejos de romper con la identidad de la marca, la fragancia "Noches" profundiza una fórmula que viene funcionando: combinaciones envolventes, sensoriales y pensadas para un público amplio.

El nuevo perfume de Guillermina Valdés

El nuevo perfume se caracteriza por una salida frutal con notas de fresa y azafrán, un corazón floral donde se destacan el jazmín y la violeta, y un fondo cálido y dulce con acordes de praliné, ámbar y roble. Se trata de una construcción olfativa diseñada para generar impacto inmediato, pero también para perdurar. Es así cómo Guillermina Valdés continúa consolidando un negocio que ya trascendió la novedad para convertirse en una marca estable dentro del mercado local.