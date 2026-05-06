Los mejores looks de Lola Latorre en Londres: glamour, tendencias europeas y estilo effortless chic

Mientras disfruta de unos días de descanso en Londres junto a su novio, Felipe Ossana, Lola Latorre volvió a confirmar por qué se convirtió en una de las influencers fashionistas más seguidas de su generación. Entre recorridos por las calles más icónicas de la ciudad, tardes de relax, salidas gastronómicas y paseos frente al Támesis, la hija de Yanina y Diego Latorre compartió en Instagram una serie de postales en las que sus outfits terminaron siendo los grandes protagonistas.

Lola Latorre

Lola Latorre y sus impactantes looks en Londres: del furry glam al estilo rocker chic

Con una estética que mezcla tendencias europeas, guiños vintage y un estilo effortless chic, Lola Latorre apostó por looks completamente distintos entre sí, pero unidos por un mismo sello sofisticado y trendy.

Uno de los estilismos que más llamó la atención fue el que lució en una típica calle londinense al atardecer. La abogada combinó una musculosa rayada en blanco y negro, de inspiración parisina, con una falda midi bordó de tiro bajo y abertura frontal pronunciada, una de las tendencias más fuertes de la temporada otoño/invierno 2026. Para elevar el outfit y darle un aire dramático y glam, sumó una estola de pelo sintético gris XXL que aportó textura y volumen. El look se completó con unas botas negras acordonadas de caña alta y terminación en punta, perfectas para reforzar la estética edgy y urbana.

El impactante look de Lola Latorre en Londres

El beauty look acompañó el espíritu relajado del estilismo: llevó el pelo largo, lacio y suelto, con raya al medio y movimiento natural, mientras que el maquillaje se mantuvo fresco y luminoso, con ojos apenas definidos y labios nude.

Otro de los outfits más celebrados fue el que mostró durante uno de sus paseos por la ciudad. En esa ocasión, Lola Latorre eligió una combinación mucho más casual, pero cargada de referencias fashionistas. La influencer llevó un jean wide leg de tiro bajo, una remera blanca cropped básica y una campera de cuero negra bordada en tonos dorados, inspirada en las clásicas chaquetas militares de lujo. La prenda protagonista elevó por completo el look y le aportó un aire rocker chic y dosmilero.

Como accesorios, sumó una cartera de cuero marrón con efecto vintage y unos maxi anteojos de sol negros, dos ítems clave para completar la estética Y2K que domina las tendencias actuales. Nuevamente, optó por el pelo suelto con ondas muy suaves y un make up natural, donde destacó la piel bronceada y luminosa.

El outfit de estilo Y2K ​de Lola Latorre

A esta selección se sumó otro look que volvió a confirmar su costado más sofisticado. Frente al río Támesis y con el skyline londinense de fondo, la influencer apostó por una campera furry oversized en tono verde oliva, combinada con pantalón negro recto y sweater blanco. El outfit se completó con mocasines negros de cuero, medias visibles y una cartera Louis Vuitton con estampado monogram en marrón y detalles camel. Para cerrar el estilismo, eligió anteojos oversized estampados en animal print, pelo suelto con ondas naturales y maquillaje minimalista.

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Entre cenas románticas, recorridos por los rincones más emblemáticos de Londres y momentos de relax junto a Felipe Ossana, Lola Latorre aprovechó sus vacaciones para combinar turismo y moda. Con cada postal compartida en redes sociales, la influencer dejó en claro que su viaje no solo estuvo marcado por la gastronomía y los paisajes de la capital inglesa, sino también por una selección de looks que reflejaron las tendencias más fuertes de la temporada europea.