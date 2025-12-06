Viralizan el video de Wanda Nara cantando como Thalía en su primera aparición en la TV

Con el avance de los años, la web 2.0 fue convirtiéndose en una fuente de interacción social que nuclea no solo a varios usuarios de redes sociales, sino también que son una fuente donde recurrir a los archivos menos pensados del mundo del espectáculo. En este sentido, un olvidado video de Wanda Nara salió a la luz, luego de que el perfil TV_bizzara difundiera un material donde se la veía a la célebre conductora de MasterChef cantando como Thalía.

Los primeros pasos de Wanda Nara en los medios

La imagen de Wanda Nara cobró mayor popularidad cuando fue una de las vedettes más jóvenes de la temporada teatral de Mar del Plata 2005/2006. Su carisma innato y su soltura para hablar ante los medios de comunicación la llevaron a posicionarse como una de las promesas del espectáculo argentino. Sin embargo, la empresaria de productos de cosmética e indumentaria femenina tuvo que defender su lugar y mostrar su faceta artística en la televisión.

Wanda Nara | Instagram

Completamente irreconocible por el paso de la edad y por los retoques estéticos que se realizó la presentadora de Telefe, en el video que difundió el perfil antes mencionado, se la puede ver cantando como Thalía. “Wanda Nara, la Thalía argentina”, fue el título que eligió este portal de noticias para comparar la figura de la argentina con la estrella internacional nacida en México.

Uno de los factores que se resaltó fue que su figura luce irreconocible con la imagen que proyecta en el presente: si bien mantiene el rubio platinado como color de cabello, su silueta estaba más delgada y su rostro no tenía realizado los retoques quirúrgicos a los cuales accedió tiempo después.

Wanda Nara y su pasión por la música

Desde hace más de 20 años que Wanda Nara maneja con prudencia sus dotes musicales. Pese a que sus actividades empresariales y como conductora hacen que la veta musical se vea opacada, su faceta como cantante siempre estuvo latente. Por aquel entonces, se la puede ver cantando a viva voz, pero haciendo un visible play back, mientras desplegaba una improvisada coreografía. Ella disfrutaba de cada nota y de cada aliento del público, mientras los conductores del certamen acompañaban con palmas.

Como era de esperarse, los seguidores no tardaron en reaccionar a esta escena olvidada por muchos, pero atesorada por quienes siguen de cerca los pasos de la famosa. “La Wan, tranquilamente puede dar cátedra de marketing”, “Siempre fue y es bella le guste a quien le guste y su cuerpo perfecto obvio con los años y la maternidad uno cambia y también el cuerpo”, “Dirán lo que quieran de ella, pero tiene todo el carisma” y “Mejor q muchas, tantas quedaron en camino y pasaron al olvido. Ella fue muy estratega”, fueron algunos de los mensajes positivos que recibió.

Por su parte, hubo quienes se atrevieron a realizar bromas y hasta juzgar sus acciones para llegar a la fama: “Mirá a dónde llegó y yo en mi casa fregando ollas”, “Tiene mi edad y está forrada en guita! Y yo acá, dudando para comprarle salame con pan”, “Qué país superlativamente generoso con los artistas” y “Como se puede llegar tan lejos sin saber hacer nada”.

Wanda Nara | Instagram

En tiempos donde cada paso de Wanda Nara se sigue al detalle, este nuevo video de su juventud volvió a captar la atención de miles de usuarios que no tardaron en reaccionar a esta perlita de archivo. Por otra parte, quedó demostrada la versatilidad de la mediática para seguir en el ambiente durante estas más de dos décadas.

NB