La nueva vida de Valeria, la hija de Nicolás Repetto que dejó de trabajar con su papá y encontró su propio camino

Valeria, la hija de Nicolás Repetto, inició una nueva etapa en su vida tras dejar de trabajar con su papá y encontrar su propio camino. Con un perfil discreto y una historia marcada por decisiones personales, su presente refleja un rumbo distinto que la llevó a construir un proyecto propio y alejado de los medios.

Lejos de los medios y con un camino marcado por la disciplina: La vida de Valeria, la hija de Nicolás Repetto

Valeria, la hija de Nicolás Repetto, eligió un recorrido diferente al de su padre y dejó atrás la experiencia laboral junto a él para enfocarse en su propio camino. Su vida actual combina familia, deporte y un proyecto personal que le permitió consolidar una identidad independiente y mantener un bajo perfil.

Nicolás, Valeria, Juana, Renata, Francisco y Nicolás Repetto

Con 40 años y un recorrido alejado de los medios, la deportista es la segunda hija del productor y Cecilia Fontanarrosa. Durante su adolescencia, vivió el contraste entre una rutina cotidiana junto a su madre y el éxito televisivo de su padre, que en los años noventa se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la pantalla argentina.

En distintas entrevistas Valeria Repetto contó que la exposición de Nicolás Repetto la llevó a sentir que vivía dos realidades distintas. Cuando estaba en vacaciones con el artista no podían salir sin ser perseguidos por una foto. Estas situaciones la llevaron a darse cuenta que no buscaba tener un presente ligado a los medios.

Valeria Repetto, Morena, Alma y Hernán “Chino” Keen

Al terminar el colegio, trabajó un año en la productora de su padre, experiencia que le resultó enriquecedora pero que no definió su futuro. Con el tiempo, eligió otro rumbo y se desempeñó como tripulante de cabina en vuelos comerciales. A los 21 años se casó con Hernán “Chino” Keen y poco después fue madre de Morena y Alma, sus dos hijas.

El duro momento que vivió Valeria, la hija de Nicolás Repetto que la llevó a replantearse su futuro

La maternidad y el trabajo marcaron la vida de Valeria Repetto, pero hubo un momento en el que decidió dar un giro. El estrés, los ataques de pánico y la ansiedad la llevaron a buscar una actividad que le permitiera recuperar el equilibrio. Así fue como descubrió el crossfit, disciplina que se convirtió en su verdadera pasión y una nueva forma de entender vida cotidiana.

Valeria y Juana Repetto

Hace poco más de 10 años, la hija de Nicolás Repetto y su marido, apostaron por un cambio profundo y dejaron sus trabajos anteriores para invertir sus ahorros y abrir un box de crossfit en Escobar. Se mudaron a Ingeniero Maschwitz y reorganizaron su vida familiar en torno a este proyecto. La decisión les permitió construir un espacio propio, vinculado al deporte y al bienestar.

La práctica constante llevó a la instructora a competir. Valeria Repetto participó en torneos como el Southfit, uno de los más importantes de la disciplina en la región. En 2016 obtuvo el segundo puesto en su categoría, un logro que fue celebrado por su familia y que marcó su crecimiento.

Valeria Repetto

Valeria, la hija de Nicolás Repetto, dejó de trabajar con su papá y encontró su propio camino en una etapa marcada por nuevas decisiones y proyectos personales. Su presente refleja un rumbo distinto, donde la familia y el deporte ocupan un lugar central en su vida. La elección de este recorrido le permitió consolidar una identidad independiente y mantener un perfil bajo.

VDV