De María Becerra a Valentina Ferrer y Ángela Leiva, todos los looks de las argentinas en los premios Lo Nuestro

El jueves 19 de febrero, en el Kaseya Center de Miami, se celebraron una nueva edición de los Premios Lo Nuestro. Como en estos eventos exclusivos, la moda toma una relevancia al momento de expresar el arte de cada uno de los cantantes. Ellos buscan la manera de marcar su estilo personal, mientras sorprenden con nuevas apuestas elegantes. Las argentinas, como María Becerra, Valentina Ferrer y Ángela Leiva, se robaron la atención de los expertos fashionistas, al marcar algunos de los favoritos, junto con originales diseños y performance que se volvieron viral en redes sociales.

La performance de María Becerra / Créditos: AFP

Todos los looks de las argentinas en los premios Lo Nuestro

1. La elegancia de los colores claros

Las tonalidades claras son conectadas la sofisticación y la elegancia de los looks, sobre todo en eventos de gala como son los premios Lo Nuestro. Es por eso que algunas de las argentinas, optaron por diseños que emitieran su lado más romántico. Yami Safdie se la jugó por un look de falda voluptuosa, que comenzaba a partir de su cadera. En la parte superior, la tendencia de los transparentes se fusionaba con diseños de encaje, dándole un giro de tuerca más sensual.

Yami Safdie / Créditos: AFP

Nathy Peluso, por su parte, optó por llevar la delicadeza de los claros, pero con un guiño a los premios al elegir un look plata. Para la ocasión, fue por un strapless ceñido al cuerpo, que marcaba su figura. Como diferencial, presentaba en su parte superior un diseño con flecos pegados que se iban soltando en la falda, creando movimiento a medida que caminaba. De esta manera, abrió la posibilidad de una mini performance al momento de lucir la tendencia y se llevó los aplausos.

Nathy Peluso / Créditos: AFP

Sin embargo, la que se volvió viral en redes sociales por su jugada apuesta fue María Becerra. Su último álbum, Quimera, le permitió disfrazarse de distintos personajes, y estos mismos la acompañaron en la alfombra roja. Ella llegó de la mano de cuatro mujeres con el rostro tapado, que vestían como Shanina, Jojo, Maite y Gladys. Ella, por su parte y fiel al disco, optó por un vestido con corset en la parte superior y una falda con corte sensual en una de sus piernas. La cantante llevó el show a la alfombra, y sorprendió con la elección de su atuendo de gala.

María Becerra / Créditos: AFP

2. El negro y el rojo como protagonistas de sensualidad

Si hay una apuesta que no puede faltar al momento de hablar de moda, es la de la sensualidad de los colores oscuros. Valentina Ferrer lo dejó en claro durante su llegada a los premios Lo Nuestro, al elegir un vestido slip dress, inspirado en la lencería sensual de seda. El mismo era total black, con detalles en encaje en el escote, que le permitía mostrar su delicadeza.

Valentina Ferrer / Créditos: AFP

Por último, Ángela Leiva se alejó de los clásicos y la sensualidad para ir por un rojo fuego llamativo. El mismo presentaba varias capas de tul, para evitar las transparencias, y se ataba en el cuello de manera que cayera en formato de rombo. Los pliegues y los tacos en punta del mismo color la volvían una influencia de la moda elegante y holgada.

Ángela Leiva

Las argentinas volvieron a robarse el corazón de los expertos de la moda, con sus apuestas a las performance y a los looks cómodos y elegantes. La música y el fashionismo pueden ir de la mano, al igual que las combinaciones más impensadas. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar a sus favoritos y comparar con años anteriores.

A.E