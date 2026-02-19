Preocupación por el Indio Solari: tuvo un ACV

La salud de Carlos Alberto “El Indio” Solari genera gran preocupación, luego de que este 19 de febrero se diera a conocer que el artista de 77 años sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) y debió ser internado en un centro médica de la Ciudad de Buenos Aires.

Preocupación por El Indio Solari

En 2023, “El Indio” Solari anunció su retiro de los escenarios con motivo de enfocarse en cuidar su salud, ya que en 2016 recibió el diagnóstico de parkison. El cantante ha realizado contadas apariciones públicas desdes entonces y el estado de su salud es una de las grandes preocupaciones para sus fanáticos.

Este 19 de febrero, el ídolo de la música vuelve a estar en el centro de atención al darse a conocer que debió ser internado de urgencia. Fue Ángel de Brito quien a través de X confirmó la información. "Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años , y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos", indicó. Y agregó su deseo personal: "Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional".

Noticia en desarrollo