Así es la increíble piscina infinita de Valeria Mazza que instaló frente al lago

Valeria Mazza volvió a instalarse en Punta del Este para vivir el verano rodeada de naturaleza. Allí posee una espectacular propiedad conocida como Finca Valeria, un espacio pensado para el descanso, lejos del ruido y con una impronta rústica que combina piedra, madera y amplios ventanales que conectan el interior con el exterior de manera armónica.

Valeria Mazza

En ese escenario, uno de los grandes protagonistas es la piscina infinita que Valeria Mazza instaló frente a un lago. Integrada al paisaje y rodeada de jardines, la pileta se convirtió en el corazón de la finca y en el lugar elegido para disfrutar de los días de calor, relajarse y compartir tiempo de calidad en familia.

Un diseño pensado para relajarse

La piscina infinita de Valeria Mazza se destaca por su ubicación estratégica, que permite una vista abierta y serena hacia el lago, generando una sensación de continuidad con el entorno natural. El diseño apuesta a la sobriedad y la elegancia: reposeras y sombrillas blancas rodean el agua y refuerzan una estética limpia, sofisticada y relajada.

La modelo compartió en varias oportunidades postales de este rincón especial, donde se la vio practicando yoga al borde del agua o simplemente disfrutando de la misma. La pileta no solo funciona como un espacio de relax, sino también como punto de encuentro para familiares y amigos que visitan la finca durante el verano.

La emotiva visita de Bernardo, su sobrino nieto

En ese mismo entorno, Valeria Mazza vive días cargados de emoción junto a su familia. La temporada estival también estuvo marcada por la visita de Bernardo, su sobrino nieto, quien llegó a las playas uruguayas para conocer el mar por primera vez.

Valeria Mazza y Bernardo

Fiel a su estilo reservado pero cercano, Valeria Mazza compartió el momento en redes sociales con una imagen del bebé recostado sobre la arena y una frase tan simple como significativa: “hoy alguien conoció la arena”. Luego, publicó otra postal en la que se la ve sosteniéndolo en brazos, con una sonrisa serena que reflejó el fuerte vínculo afectivo que construyó desde su nacimiento.