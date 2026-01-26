Gonzalo Heredia: “Necesitaba alejarme de mi madre, por el bien de los dos”

Gonzalo Heredia habló con honestidad sobre una parte íntima de su historia personal y sobre el vínculo con su madre, atravesado por el afecto, las carencias y la necesidad de poner límites. “De mi mamá valoro mucho el hecho de habérsela rebuscado como pudo con la infancia que tuvo”, reveló en una entrevista con Luis Novaresio, y dejó en claro que su mirada parte del respeto por una historia difícil, marcada por la falta de contención desde el comienzo.

Gonzalo Heredia y la herida de origen

Según relató, su madre fue abandonada en un potrero cuando era bebé y creció sin conocer con certeza sus orígenes. “Hay algo de eso que también la novela habla un poco: de no saber quién es uno”, explicó Gonzalo Heredia, en referencia a su propia obra literaria, donde vuelve sobre los temas de la identidad, la pertenencia y las marcas del pasado familiar. Para el actor, esa falta de raíces impacta directamente en la forma de construir vínculos: “Con una persona que tuvo esa llegada a la vida, no es tan fácil pedirle o exigirle cosas que no tiene construidas, vínculos sobre todo”.

Gonzalo Heredia

Durante muchos años, Gonzalo fue profundamente apegado a su madre. “Toda mi infancia, mi preadolescencia, mi adolescencia también”, recordó, al describir un lazo muy estrecho que lo acompañó en las primeras etapas de su vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a notar que esa cercanía también estaba atravesada por dinámicas que podían resultar dolorosas. “Las personas tienen esta forma de vincularse como pueden, con las herramientas que tienen, con las herramientas que supieron construir”, reflexionó.

Gonzalo Heredia y la decisión de tomar distancia

Fue en ese proceso de madurez donde apareció la necesidad de tomar distancia. “Sentía que, por el bien de los dos, necesitaba como alejarme”, confesó, dejando en claro que no se trató de un corte definitivo, sino de una pausa necesaria para reordenar el vínculo. “A veces esas herramientas son bastante hirientes”, agregó, al explicar por qué era importante protegerse emocionalmente sin caer en el reproche.

Lejos de señalar responsabilidades, Gonzalo Heredia insistió en que no hay lugar para la culpa. “Está bueno ser consciente de eso, no culparla absolutamente de nada y simplemente tomar un poco de distancia”, afirmó. En ese equilibrio entre comprensión y límites, el actor reconoce que el proceso sigue abierto: “Yo tengo mucho que seguir trabajando con respecto a ella y con respecto a nuestro vínculo”, admitió, con una sinceridad poco habitual en el relato público de las relaciones familiares.