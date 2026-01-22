Antonela Roccuzzo sigue los pasos de Valeria Mazza y marca tendencia con el look que conquista el 2026

Antonela Roccuzzo se suma a la moda del 2026 con un look destacado. La elección conecta con las tendencias que ya fueron anticipadas por Valeria Mazza, quien marcó el regreso de una prenda ideal para todo el año. El estilismo de la empresaria incorpora detalles que refuerzan la sobriedad y la estructura de la silueta.

Antonela Roccuzzo se sumó a la tendencia en looks que se destacan para el 2026

Antonela Roccuzzo marca presencia en la temporada con un estilismo que reafirma su lugar como referente de la moda. La propuesta se alinea con la estética que Valeria Mazza instaló recientemente, consolidando una tendencia que gana fuerza este año. La combinación de materiales y accesorios en tonos oscuros potencia la coherencia del conjunto.

Antonela Roccuzzo

La destacada empresaria volvió a captar la atención del mundo fashion con un estilismo que combina elegancia, sobriedad y una clara lectura de las modas que vuelven este año. En una aparición reciente en Nueva York, lució un conjunto que remite a las apuestas más fuertes, alineándose con el regreso de las pieles como recurso clave.

El look elegido por Antonela Roccuzzo se compone de un tapado largo de cuero marrón oscuro, ajustado a la cintura con un cinturón a juego. Esta elección aporta estructura, define la silueta y refuerza una estética depurada. Sobre los hombros, se destaca una estola de piel negra de gran tamaño, que suma volumen sin caer en excesos.

Antonela Roccuzzo

La combinación de texturas generó un contraste atractivo, donde el cuero y la piel se complementan. Por otro lado, la influencer sumó como accesorios unos guantes negros y la cartera pequeña del mismo tono, manteniendo una paleta sobria. El resultado fue un look que se destaca entre las nuevas apuestas invernales del 2026.

Antonela Roccuzzo sigue los pasos de Valeria Mazza con el look que conquista el 2026

La elección del look de Antonela Roccuzzo en Nueva York no es una propuesta aislada. En los últimos meses se vio a distintas figuras reconocidas del mundo de la moda incorporando pieles sintéticas en sus atuendos. Una de las referentes que anticipó este movimiento fue Valeria Mazza, quien se lució con un atuendo similar diseñado por María Gorof.

Valeria Mazza

La destacada modelo se lució en una producción internacional con un tapado de piel sintética negra de gran volumen. Su elección se convirtió en el eje de su estilismo y fue señalada como una de las apuestas más fuertes del invierno 2026. Completó su atuendo con medias translúcidas con delicados detalles que aportaron contraste a su atuendo.

La propuesta estética que Antonela Roccuzzo y Valeria Mazza comparten se basa en una mirada renovada sobre las pieles, alejadas de los excesos del pasado y enfocadas en una estética sofisticada y actual. Se trata de una reinterpretación que combina funcionalidad, diseño y presencia, sin perder de vista la armonía visual.

Antonela Roccuzzo y Valeria Mazza

Antonela Roccuzzo sigue los pasos de Valeria Mazza y marca tendencia con el look que conquista el 2026. La propuesta combina cuero, piel y una estética minimalista que se integra a las apuestas de la temporada. La presencia de accesorios sobrios consolida un estilo que se suma al regreso de las pieles como protagonistas.

VDV