Valeria Mazza confirma el regreso de las pieles, la apuesta fashion del invierno 2026

Valeria Mazza protagoniza la nueva edición de una reconocida revista de moda de España mientras se encuentra de vacaciones en Punta del Este junto a su esposo, Alejandro Gravier, y sus hijos. En una de las imágenes, la conductora se muestra con una prenda voluminosa y confeccionada en piel sintética que cautivó a todos en las redes sociales.

Valeria Mazza adelanta la tendencia del invierno con su look fashionista

Valeria Mazza volvió a marcar agenda en el mundo de la moda con una producción de alto impacto para la revista Vanitas de España. La modelo argentina, que se convirtió en un ícono indiscutido de las pasarelas internacionales, protagonizó una sesión sofisticada y audaz que reafirma su vigencia y su capacidad para reinventarse sin perder elegancia.

En una de las imágenes más comentadas, luce un imponente tapado de piel sintética negra que se convierte en el gran protagonista del estilismo. De gran volumen y textura envolvente, la prenda aporta dramatismo y carácter, logrando una estética poderosa que dialoga con el minimalismo del fondo y su actitud segura frente a cámara.

Valeria Mazza

En color neutro y de piel sintética: así es el impactante abrigo de Valeria Mazza

El abrigo de estilo fashionista se encuentra diseñado por María Gorof y es un claro adelanto de una de las tendencias claves que regresará con fuerza en el invierno 2026: la piel sintética como símbolo de lujo consciente. Lejos de ser un simple complemento, el tapado se impone como pieza central del outfit de Valeria Mazza, reafirmando que los materiales eco-friendly seguirán ganando terreno en las colecciones de alta moda.

El look se completa con un estilismo sobrio y elegante, donde el tapado deja ver sus piernas estilizadas y medias translúcidas con delicados lunares, aportando un contraste sutil entre lo etéreo y lo contundente. La elección refuerza el juego de texturas y equilibra sensualidad y sofisticación, dos sellos característicos de Valeria Mazza.

Valeria Mazza

Las fotografías fueron compartidas por la propia María Gorof en su cuenta de Instagram, las cuales rápidamente cosecharon miles de likes y halagos para la conductora. Los comentarios positivos no solo destacaron el diseño del tapado, sino también la presencia imponente de Valeria Mazza.

Una vez más, la modelo deja en claro que es una referente de la moda internacional y demuestra su capacidad para interpretar las tendencias mientras se encuentra de vacaciones en Punta del Este, Uruguay, junto a su familia, disfrutando de unos días de descanso. En una de sus recientes publicaciones, escribió desde el país vecino: "Días de vacaciones en familia y mucho relax". Una vez más, muestra que sabe combinar a la perfección su vida personal con una carrera que continúa brillando.

De esta manera, Valeria Mazza confirma el regreso de las pieles, la apuesta fashion del invierno 2026, con una impactante producción de fotos para Europa y el mundo que deslumbró a todos en las redes sociales y cosechó una lluvia de elogios.