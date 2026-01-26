Bernardo, el sobrino nieto de Valeria Mazza, la visitó en Uruguay y conoció la playa por primera vez

La temporada de verano en Uruguay volvió a reunir a Valeria Mazza con su familia en un clima de descanso y momentos simples. Esta vez, el protagonista absoluto fue Bernardo, el sobrino nieto de la modelo, que llegó a las playas uruguayas para disfrutar de sus primeros días frente al mar.

Valeria Mazza y Bernardo

Fiel a su estilo reservado pero cercano, Valeria Mazza eligió compartir el momento a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de postales que reflejan la intimidad del encuentro. Lejos de producciones o grandes despliegues, las imágenes transmiten calma, ternura y un fuerte sentido de unión familiar.

El emocionante reencuentro de Valeria Mazza con su familia

En la primera imagen que compartió, se puede ver a Bernardo recostado sobre la arena, ante una superficie completamente nueva para él. Junto a la foto, Valeria Mazza escribió una frase breve y significativa: “Hoy alguien conoció la arena”, sintetizando la emoción del momento y marcando un hito en los primeros meses del bebé.

Valeria Mazza y Bernardo

Luego, la modelo publicó otra postal en la que se la ve sosteniendo a Bernardo en brazos, con una sonrisa serena y cómplice. La escena refuerza el vínculo afectivo que construyó desde el nacimiento del niño, a quien presentó públicamente meses atrás con palabras cargadas de orgullo y amor, cuando celebró su nuevo rol como tía abuela.

Momentos especiales en Uruguay

La secuencia de fotos se completó con una imagen junto a Cata Antuña, mamá de Bernardo y sobrina de Valeria Mazza, en lo que fue un claro retrato de familia reunida. “Muchas visitas en Finca Valeria”, escribió la conductora, dejando entrever que el verano se vive rodeado de afectos, encuentros y tiempo compartido.

Bernardo en Finca Valeria

Desde el nacimiento de Bernardo, Valeria Mazza mostró una faceta especialmente sensible y familiar, celebrando cada reencuentro y acompañando de cerca esta nueva etapa. En esta oportunidad, el escenario de playa, sol y descanso terminó de sellar un momento cargado de simbolismo: el primer contacto del bebé con la naturaleza y el mar, acompañado por una de las figuras más queridas de su familia.