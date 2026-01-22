El deportista que quiso conquistar a Valeria Mazza y se convirtió en amigo de Alejandro Gravier, su marido

Valeria Mazza y Alejandro Gravier llevan más de 35 años juntos, eligiéndose día a día y sorteando las adversidades que le presenta la vida. En estas más de tres décadas de romance, la pareja debió enfrentar algunos desafíos que atentaron contra su matrimonio. Uno de ellos fue cuando un deportista intentó conquistarla y terminó convirtiéndose en amigo de su esposo. Así lo contó en el podcast de Vanitatis, Zodiac, el programa conducido por Nacho Gay donde reveló los detalles de esta divertida anécdota.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: un amor con bases sólidas

Tanto Valeria Mazza como Alejandro Gravier son grandes referentes dentro de sus áreas laborales. Es por ello que la afamada pareja decidió aferrarse a determinados valores para transitar juntos el camino de la vida. Para la empresaria, estas decisiones “No han sido renuncias, ha sido una elección”.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier | Instagram

En este contexto, la confianza y la completa seguridad -lejos de inseguridades- se transformaron en un eje transversal para ambos. Teniendo en cuenta la fama que la rodea desde que era una adolescente, la nacida en Paraná revivió uno de los momentos más anecdóticos de su matrimonio. De acuerdo con lo expresado, se encontraba en Italia presentando el Festival de San Remo, un glamoroso y sofisticado evento de carácter internacional muy famoso del país.

Al llegar a su camarín, lugar donde también estaba su marido, la experta en moda se topó con una impensada sorpresa: el deportista italiano Alberto Tomba, el afamado especialista en esquí alpino, le había enviado un gran ramo de flores. Junto al detalle floral, se encontraba una tarjeta con un mensaje de cariño y su número de teléfono.

Valeria Mazza | Instagram

La reacción de Valeria Mazza ante esta sugerente invitación

Lejos de convertirse en una incómoda escena para Valeria Mazza y el padre de sus cuatro hijos, la experta fashionista contó cuál fue la reacción de Alejandro Gravier: “Mi marido, emocionado, dice: ‘¡Alberto Tomba! Yo lo llamo’”. Lejos de ser una frase librada al azar, el empresario tomó el teléfono y se puso en contacto con él: “Hola Alberto, soy Alejandro, el marido de Valeria Mazza”.

Del otro lado del móvil, el atleta, entre nervios y confusión, se disculpó por su comportamiento. No obstante, Gravier desactivó cualquier malestar y exclamó: “No, no, eres un grande”. La admiración por su trayectoria y su influencia en Italia borró por completo cualquier episodio de celos. Tal es así que la relación entre ambos se convirtió en una inquebrantable amistad: “Con los años terminamos siendo grandes amigos”.

Valeria Mazza y Alberto Tomba | Instagram

Así, Valeria Mazza tomó este curioso relato para dejar bien en claro cuál es el verdadero vínculo que mantiene con Alejandro Gravier. “Es una anécdota que refleja que siempre nos hemos movido así en la vida”, aseguró. De esta manera, la modelo reveló cómo se manejó con su pareja en estos 35 años. La confianza, el amor y la transparencia fueron los pilares entre ambos para construir un romance que se constituye con códigos bien marcados donde no hay lugar para el drama y la posesividad.

NB