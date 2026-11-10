Así es la nueva cama de Gemma, la hija del Colo Barco y Yaz Jaureguy: diseño Montessori y detalles románticos

Yaz Jaureguy volvió a compartir detalles de los espacios que preparó junto a Valentín “Colo” Barco para su hija Gemma. Esta vez, la modelo mostró cómo quedó la nueva cama de la pequeña, un rincón pensado para acompañar sus momentos de descanso y que mantiene la estética delicada y minimalista que caracteriza otros ambientes de su hogar.

Yazmín Jaureguy y Colo Barco junto a su hija Gemma

La nueva cama de Gemma, la hija del Colo Barco: el estilo Montessori que marca tendencia en decoración infantil

A través de una historia de Instagram, Yaz Jaureguy publicó una foto de la habitación y acompañó la imagen con una breve frase: “Camita lista”. En la postal se observa una cama infantil de madera blanca, con una estructura superior en forma de casita y un diseño que recuerda a las propuestas de inspiración Montessori. El mueble tiene barandas laterales y una disposición baja, características que buscan favorecer la comodidad y la autonomía de los más chicos.

Uno de los detalles que más se destaca es una cortina de tul blanca que cae desde la estructura superior y enmarca el espacio de descanso. Las telas livianas aportan movimiento y crean una especie de refugio dentro de la habitación, sin recargar visualmente el ambiente.

Así es la nueva cama de Gemma

La ropa de cama también sigue una línea cromática serena, con sábanas blancas y una manta en tonos claros. Sobre la cama se distingue un almohadón rectangular con estampado en beige y rosa pálido, que suma un pequeño contraste sin romper con la armonía del conjunto.

La habitación de Gemma: inspiración Montessori y tonos neutros

La nueva cama de Gemma reúne algunos de los elementos que suelen aparecer en las habitaciones infantiles de inspiración Montessori. Esta corriente, basada en las ideas pedagógicas de María Montessori, propone ambientes preparados para que los chicos puedan explorar y desenvolverse con mayor independencia, de acuerdo con su etapa de desarrollo.

En ese sentido, las camas bajas y de fácil acceso son una de las alternativas más elegidas por las familias que buscan incorporar esta filosofía a la decoración del dormitorio. La estructura de madera blanca que eligieron para Gemma combina esa referencia con un diseño de casita y un dosel de aire romántico.

Colo Barco y su esposa Yaz Jaureguy con la pequeña Gemma

El entorno también acompaña la propuesta. Las paredes en un tono gris cálido, la alfombra clara y la ventana de grandes dimensiones, que permite el ingreso de luz natural y deja ver el verde del exterior, completan una ambientación sencilla y luminosa.

De esta manera, Yaz Jaureguy dejó ver otro de los rincones de la casa familiar y mostró una nueva elección para el dormitorio de Gemma, donde los muebles infantiles, los textiles suaves y los colores neutros se combinan para crear un espacio acogedor.