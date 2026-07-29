Después del Mundial, el nuevo proyecto del Colo Barco y su familia en la Argentina

Después de representar a la Selección argentina en el Mundial 2026, Colo Barco empezó a escribir un nuevo capítulo en su vida personal. El lateral izquierdo, que con 22 años fue el jugador más joven de la lista de Lionel Scaloni y sumó minutos en la victoria frente a Jordania durante la fase de grupos, aprovechó los días que pasó en el país antes de volver a Europa para avanzar en un proyecto muy especial.

Colo Barco

Lejos del fútbol, Colo Barco decidió comenzar la construcción de la casa que compartirá con su esposa, Yaz Jaureguy, y su hija Gemma en la Argentina. Se trata de un proyecto pensado para acompañar el crecimiento de su familia y contar con un lugar propio al que regresar cada vez que sus compromisos deportivos se lo permitan.

El exclusivo barrio que eligió Colo Barco para construir su hogar

Pride Canning, un desarrollo ubicado sobre el kilómetro 10 de la Ruta 58, fue el lugar elegido por Colo Barco para levantar su futura vivienda. El emprendimiento se desarrolla sobre 185 hectáreas y cuenta con 750 lotes rodeados de lagunas, bosques, más de 4.000 árboles y amplios espacios verdes, una propuesta que combina naturaleza con infraestructura de primer nivel.

Pride Canning

Entre sus principales comodidades se destacan un Club House de 4.000 metros cuadrados inspirado en la arquitectura de Versalles, una propuesta gastronómica a cargo de un chef argentino distinguido con tres estrellas Michelin, un Sport Club, el complejo de pádel desarrollado junto a Fernando Belasteguín, una cancha de fútbol profesional homologada por FIFA y un centro comercial con más de 100 locales y servicios.

El sueño familiar de Colo Barco que empieza a tomar forma

A pesar de que su carrera continuará en el fútbol inglés, Colo Barco decidió seguir apostando por la Argentina para desarrollar uno de sus proyectos más importantes fuera de las canchas. La futura casa será el punto de encuentro de la familia durante cada regreso al país y el lugar donde espera compartir tiempo junto a Yaz Jaureguy y la pequeña Gemma.

Colo Barco y Yaz Jaureguy

Con apenas 22 años, Colo Barco atraviesa una etapa de grandes cambios. Después de cumplir el sueño de disputar un Mundial con la Selección argentina, ahora comenzó a darle forma a otro desafío muy diferente: construir el hogar donde proyecta el futuro de su familia, sin perder el vínculo con el país que lo vio crecer.