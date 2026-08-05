En CARAS: de Elina Costantini presentando "Viva Frida" hasta María Belén Ludueña con la primera dama de Corea

Presentaciones culturales, lanzamientos de marcas, encuentros institucionales y salidas en familia marcaron la agenda social de los últimos días. De la mano de CARAS, un recorrido por algunos de los eventos y encuentros más destacados que tuvieron como protagonistas a empresarios, celebridades y referentes del lifestyle.
El MALBA presentará la muestra “Viva Frida”: Eduardo y Elina Costantini la anunciaron para septiembre
Apasionados por la obra de Frida Kahlo, un hecho reflejado en el nombre que eligieron para su hija (Kahlo Milagro), Eduardo y Elina Costantini anunciaron en el MALBA la próxima muestra “Viva Frida”, que se presentará en septiembre en dicho museo.
El empresario habló sobre la importancia de Frida como figura del arte del siglo XX y su mujer dio detalles de lo que será parte esencial de la próxima Semana de la Alta Costura Argentina (SAC). La fundadora y directora de SAC homenajeó a la artista mexicana con un look íntegramente tehuano.
Belén Ludueña con la Primera Dama de Corea: cálido encuentro en un concierto para unir lazos
La Primera Dama porteña, María Belén Ludueña, participó del concierto por el 20º aniversario del Centro Cultural Coreano “Arigang y Tango, dos corazones y un ritmo”, en La Usina del Arte.
Allí recibió y acompañó, de elegante look total black, a la Primera Dama de la República de Corea, Kim Hea Kyung, encuentro que sirvió para fortificar los lazos culturales entre ambos países.
La intensa agenda del Colo Barco y su mujer: fueron dos veces al teatro y visitaron su futuro hogar
Después de salir subcampeón del mundo con la Selección argentina, Valentín "Colo" Barco volvió a Buenos Aires y disfrutó de unas cortas vacaciones junto a su esposa Yazmín Jaureguy y su hija Gemma.
Primero visitaron Pride Canning, el barrio donde construyen su futuro hogar, y luego asistieron dos veces al teatro: vieron “Misery”, en el Metropolitan, la obra de Juan Gil Navarro y Julia Calvo, y una función del infantil “La Granja de Zenón”.
Cale Ruggeri y Nico Maccari, enamorados: moda y gastronomía en una experiencia inmersiva
Para celebrar el lanzamiento de sus colecciones Summer Moments y Essence of Summer, Pandora organizó una experiencia inmersiva inspirada en el universo de la colección con una propuesta gastronómica en Costa 7070.
Joyas versátiles y contemporáneas sorprendieron a Cale Ruggeri y a su marido Nico Maccari, presentes junto a otros referentes del lifestyle como Sofía "Jujuy" Jiménez y Franco Poggio.