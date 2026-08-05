En CARAS: de Elina Costantini presentando "Viva Frida" hasta María Belén Ludueña con la primera dama de Corea

Presentaciones culturales, lanzamientos de marcas, encuentros institucionales y salidas en familia marcaron la agenda social de los últimos días. De la mano de CARAS, un recorrido por algunos de los eventos y encuentros más destacados que tuvieron como protagonistas a empresarios, celebridades y referentes del lifestyle.

El MALBA presentará la muestra “Viva Frida”: Eduardo y Elina Costantini la anunciaron para septiembre

Apasionados por la obra de Frida Kahlo, un hecho reflejado en el nombre que eligieron para su hija (Kahlo Milagro), Eduardo y Elina Costantini anunciaron en el MALBA la próxima muestra “Viva Frida”, que se presentará en septiembre en dicho museo.

Eduardo y Elina Costantini presentaron "Viva Frida"

El empresario habló sobre la importancia de Frida como figura del arte del siglo XX y su mujer dio detalles de lo que será parte esencial de la próxima Semana de la Alta Costura Argentina (SAC). La fundadora y directora de SAC homenajeó a la artista mexicana con un look íntegramente tehuano.

El look tehuano de Elina Costantini

Belén Ludueña con la Primera Dama de Corea: cálido encuentro en un concierto para unir lazos

La Primera Dama porteña, María Belén Ludueña, participó del concierto por el 20º aniversario del Centro Cultural Coreano “Arigang y Tango, dos corazones y un ritmo”, en La Usina del Arte.

Kim Hea Kyung y María Belén Ludueña

Allí recibió y acompañó, de elegante look total black, a la Primera Dama de la República de Corea, Kim Hea Kyung, encuentro que sirvió para fortificar los lazos culturales entre ambos países.

La intensa agenda del Colo Barco y su mujer: fueron dos veces al teatro y visitaron su futuro hogar

Después de salir subcampeón del mundo con la Selección argentina, Valentín "Colo" Barco volvió a Buenos Aires y disfrutó de unas cortas vacaciones junto a su esposa Yazmín Jaureguy y su hija Gemma.

Valentín Barco y su familia junto al elenco de “La Granja de Zenón”

Yazmín Jaureguy y Valentín Barco con Juan Gil Navarro y Julia Calvo

Primero visitaron Pride Canning, el barrio donde construyen su futuro hogar, y luego asistieron dos veces al teatro: vieron “Misery”, en el Metropolitan, la obra de Juan Gil Navarro y Julia Calvo, y una función del infantil “La Granja de Zenón”.

Yazmín Jaureguy y Valentín Barco

Cale Ruggeri y Nico Maccari, enamorados: moda y gastronomía en una experiencia inmersiva

Para celebrar el lanzamiento de sus colecciones Summer Moments y Essence of Summer, Pandora organizó una experiencia inmersiva inspirada en el universo de la colección con una propuesta gastronómica en Costa 7070.

Cale Ruggeri y Nico Maccari

Joyas versátiles y contemporáneas sorprendieron a Cale Ruggeri y a su marido Nico Maccari, presentes junto a otros referentes del lifestyle como Sofía "Jujuy" Jiménez y Franco Poggio.