Así es la plaza de juegos de Gemma, la hija del Colo Barco y Yaz Jaureguy: mini pelotero, sillón teddy y libros

Valentín “Colo” Barco y Yaz Jaureguy suelen compartir en sus redes sociales distintos momentos de la vida cotidiana junto a su hija Gemma, nacida el 28 de marzo de 2025. En esta oportunidad, la pareja dejó ver parte del espacio que prepararon para que la pequeña pueda jugar al aire libre, con diferentes objetos pensados para acompañar sus momentos de entretenimiento. La propuesta combina una estética nórdica y minimalista con diferentes elementos pensados para acompañar los momentos de juego de la pequeña.

Yazmín Jaureguy, Colo Barco y su hija Gemma

Mini pelotero y sillón teddy: los detalles del espacio de juegos de Gemma

Uno de los protagonistas del rincón de la hija de Colo Barco es un mini pelotero que ocupa el centro de la zona destinada a los juegos. El espacio también cuenta con un pequeño sillón de estilo teddy, pensado para que Gemma pueda sentarse y descansar mientras tiene a su alcance algunos de sus juguetes.

La combinación de tonos claros, materiales cálidos y objetos de tamaño infantil mantiene una estética sencilla y cuidada. Todo está dispuesto sobre la manta de picnic, que delimita el área de juegos y permite que la niña pueda desplazarse y explorar con mayor libertad.

Libros y juegos sensoriales para acompañar sus primeros descubrimientos

En el espacio también había una pequeña biblioteca de madera que, además de servir para guardar sus libros, Gemma, la utilizaba como apoyo para mantener el equilibrio mientras jugaba al aire libre.

Además, Gemma tenía diferentes maletines y juegos sensoriales con actividades didácticas para jugar y manipular distintos objetos. En los videos compartidos por su madre, la pequeña aparece entretenida con estos elementos y recorriendo el espacio junto a sus juguetes. De esta manera, Yaz Jaureguy, esposa del Colo Barco, mostró parte de una jornada al aire libre junto a su hija, en la que la pequeña disfrutó de distintos juegos y juguetes especialmente dispuestos para acompañarla durante la tarde.