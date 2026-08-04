La reacción de Mauro Icardi después de que confirmaran que embargan su casa en Buenos Aires

El escándalo judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo explosivo en las últimas horas tras confirmarse la medida sobre la denominada "casa de los sueños". Las redes sociales ardieron con los mensajes del futbolista, quien demostró una furia total ante el avance de la justicia en Buenos Aires.

Un nuevo capítulo entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Todo comenzó cuando trascendió en los medios una constancia judicial que indica que el delantero fue embargado por 2.745.000 dólares. Según contaron en LAM, la resolución responde a un pedido de medida cautelar presentado por la abogada Ana Rosenfeld bajo el artículo 550 del Código Civil y Comercial para garantizar los alimentos futuros de las hijas que el deportista comparte con Wanda Nara.

Qué dijo Mauro Icardi después de que se confirmara que embargan "la casa de los sueños"

Mauro Icardi compartió una imagen impactante de la propiedad bajo la luz de la luna llena que generó repercusión inmediata en las plataformas digitales. El deportista acompañó la fotografía con un mensaje desafiante que mencionaba que cuanto más llena se encuentra la luna, más desesperados viven los que habitan en la sombra.

La primera historia de IG que subió Mauro Icardi.

Esa primera historia marcó el inicio de una catarata de descargos públicos que expusieron el mal momento del jugador. La publicación reflejó el vínculo directo entre el paisaje de su hogar y la tensión constante que atraviesa por el conflicto legal.

El descargo punto por punto de Mauro Icardi

Minutos más tarde, el delantero publicó un texto extenso donde expuso tres cuestionamientos directos hacia el magistrado a cargo de la causa. Allí se preguntó si "el juez Hagopian pretende llevarse un porcentaje por una supuesta herencia en vida de tres millones de dólares destinada a contentar a sus amigas".

El cuestionamiento de Mauro Icardi hacia el Magistrado.

Además, el futbolista descalificó los fundamentos del embargo al asegurar que carecen de sustento legal y le otorgan argumentos sólidos para su apelación. El escrito continuó con duras críticas hacia la parcialidad judicial y anticipó un pedido formal ante la Cámara para apartar al magistrado.

Los millonarios montos en euros y la advertencia sobre la justicia italiana

Hacia el final de su descargo, el deportista agregó una postdata con cifras impactantes que supuestamente reclamaba la otra parte en el proceso. Según Mauro Icardi, pretendían cobrar doscientos cincuenta mil euros mensuales para la señora, ciento treinta mil euros para las nenas y cien mil adicionales por el divorcio.

La casa de los sueños en Nordelta será embargada para garantizar los alimentos futuros de Francesca e Isabella Icardi

Mauro Icardi cerró sus publicaciones con un beso virtual y una advertencia directa sobre los litigios pendientes en el exterior. Icardi amenazó con redoblar los reclamos económicos en los tribunales italianos para exigir la restitución de fondos si continúan las demandas en el país.