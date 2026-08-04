El mensaje de Juliana Awada en una nueva etapa de vida a 7 meses de su separación: "La felicidad es simple"

Juliana Awada compartió una particular imagen desde Villa La Angostura acompañada por una reflexión sobre la paz, la salud y la felicidad. El mensaje llega a siete meses de su separación de Mauricio Macri, con quien tuvo a su hija Antonia, lo que no pasó desapercibido en las redes sociales.

El particular texto en inglés que escribió Juliana Awada sobre su presente

Juliana Awada volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación que muchos interpretaron como una reflexión sobre su presente personal. A siete meses de su separación de Mauricio Macri, la empresaria textil compartió una historia de Instagram con un inspirador mensaje en inglés sobre el paso del tiempo, la importancia de la paz y el valor de las cosas simples de la vida.

La postal muestra un paisaje de Villa La Angostura, con un lago de aguas calmas rodeado por bosques y montañas, donde pasa sus días junto a su segunda hija Antonia Macri. Sobre esta fotografía, Juliana Awada escribió una frase que rápidamente despertó repercusión entre sus seguidores.

Juliana Awada

El particular texto en inglés dice: "Cuanto más grande te hacés, más te das cuenta de que la paz no tiene precio. La naturaleza es medicina. La salud lo es todo. Y la felicidad es simple". Sus sabias palabras llegan en un momento especial para la ex primera dama, quien se encuentra disfrutando de unos días de descanso en la Patagonia argentina y atravesando una nueva etapa: la soltería.

Cabe recordar que este viaje al Sur se produce después de que Juliana Awada pasara una extensa temporada en Europa, donde recorrió distintos destinos junto a su hija mayor, Valentina Barbier. Durante esa estadía también compartió varios momentos con Bruno, la expareja de la joven, con quien mantiene una excelente relación y un vínculo muy cercano.

El particular posteo de Juliana Awada a siete meses de su ruptura con Mauricio Macri

Fiel a su estilo, Juliana Awada suele compartir imágenes de paisajes, caminatas al aire libre, huertas, flores y momentos de conexión con la naturaleza. Sin embargo, en esta oportunidad, el contenido de la reflexión no pasó inadvertido para los usuarios que la siguen en Instagram y generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores, quienes lo vincularon con la nueva etapa que atraviesa tras el final de su relación con el expresidente Mauricio Macri.

Los días de Juliana Awada en Cerro Bayo: refugio de invierno y actividades en la nieve con Antonia Macri

Más allá de las especulaciones, Juliana Awada continúa enfocada en disfrutar de su familia, los viajes y un estilo de vida donde el bienestar, la naturaleza y la serenidad ocupan un lugar central. En su red social, también se encargó de compartir su refugio de invierno favorito: Cerro Bayo, donde observa la nieve caer, las cabañas de estilo alpino y los paisajes rodeados de vegetación autóctona.

Juliana Awada y su hija Antonia Macri

Además, aprovechó las intensas nevadas que cubrieron la región para realizar diversas actividades en la montaña junto a su hija Antonia, fruto de su relación pasada con Mauricio Macri. “Con mi bebé”, escribió junto a una de las fotos en la que madre e hija posan sonrientes frente a cámara, instantes antes de subir a las aerosillas que las trasladaron hasta la cima para comenzar la jornada de esquí. En las imágenes se las ve con looks invernales con camperas térmicas como protagonistas y listas para vivir una jornada con temperaturas bajo cero.