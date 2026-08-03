Evangelina Salazar se sinceró sobre la educación de sus hijos: “Yo no fui una madre que los moldeó”

Evangelina Salazar construyó una vida marcada por la familia y el arte, con un recorrido que la llevó a ser parte de la historia del espectáculo argentino y, al mismo tiempo, a acompañar el crecimiento de sus hijos junto a Palito Ortega. Su mirada sobre la crianza se basó en valores simples y en la libertad de cada uno para desarrollar su personalidad, en un entorno donde la fama de los padres nunca fue una condición para definir sus caminos. La experiencia de maternidad se convirtió en un aprendizaje constante que se fue renovando con cada etapa de la vida familiar.

Evangelina Salazar aportó una mirada personal sobre la crianza que les dio a sus hijos

Evangelina Salazar encontró en la maternidad un espacio de aprendizaje y en la actuación una etapa que decidió dejar atrás para priorizar otros aspectos de su vida. Junto a Palito Ortega formó una familia numerosa, con hijos que siguieron distintos caminos, algunos vinculados al arte y otros a proyectos personales. Su manera de acompañarlos se centró en el respeto y en la posibilidad de que cada uno eligiera su propio rumbo, reflejando una visión que se mantiene vigente en su historia personal.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

Durante una entrevista con La Nación, la actriz abrió las puertas de su casa y contó detalles personales sobre el proceso del crecimiento de sus seis hijos. Sus palabras aportaron recuerdos y experiencias que marcaron su rol como madre en un contexto donde la fama de ambos padres podía haber influido en el camino de sus hijos. “Yo no fui una mamá que los moldeó a sus hijos. Sí, bueno, las cosas básicas, el ser respetuoso con los padres, ser empático con todo el mundo. Ese tipo de cosas y generales”, expresó.

En este contexto, Evangelina Salazar dejó en claro cómo fue su manera de educar, basada en los valores simples y universales. Para ella, lo importante fue permitir que cada uno desarrollara su personalidad sin imponer un modelo definido. La actriz recordó que disfrutaba ver cómo sus hijos crecían con características propias. “No eran chicos de tal colegio que todos van uniformados o los chicos que siguen la carrera de sus padres; eso lo supe después, que me dio mucho resultado. Los dejé ser, con los límites que correspondían”, explicó.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

Su mirada sobre la crianza se centró en la libertad y en el respeto por las decisiones individuales. Al ser consultada sobre los desafíos que implicó acompañar a sus hijos en distintas épocas, reconoció que el proceso también la transformó. “Eso fue muy difícil; cuando crecieron fue difícil, porque ellos me moldearon a mí. Yo se los agradezco, es un aprendizaje fantástico que no termina nunca”, comentó. Con estas palabras, dejó en claro que la maternidad fue también un camino de aprendizaje personal.

La vida de Evangelina Salazar entre la actuación, la familia y nuevos aprendizajes

Más allá de su rol como madre, Evangelina Salazar tuvo una destacada carrera como actriz. Participó en películas y programas de televisión que marcaron la década del sesenta y setenta, convirtiéndose en una figura reconocida dentro del espectáculo argentino. Su relación con Palito Ortega la llevó a formar una familia numerosa, con hijos, Martín, Julieta, Luis, Sebastián, Rosario y Emanuel Ortega, que más tarde se vincularon al mundo artístico y musical.

Evangelina Salazar y Martín Ortega

En la entrevista, también se refirió a la posibilidad de regresar a la actuación. Fue tajante al afirmar que nunca tuvo la intención de volver. “No, nunca quise volver”, aseguró, dejando en claro que su etapa en la pantalla quedó atrás y que su vida se enfocó en otros aspectos. La decisión de priorizar la familia y los proyectos personales marcó su rumbo. Sus hijos siguieron caminos diversos, algunos vinculados al arte y otros a proyectos más personales. La diversidad de trayectorias refleja la idea de libertad que la actriz defendió a lo largo de la crianza.

Actualmente, Evangelina Salazar se muestra cercana a sus hijos y nietos, disfrutando de la vida familiar y de los aprendizajes que cada etapa le ha dejado. Su mirada sobre la maternidad, basada en el respeto y la individualidad, se convirtió en un testimonio que trasciende generaciones. Con palabras simples y experiencias concretas, comparte una visión que combina valores tradicionales con la apertura a los cambios que trae el tiempo.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

Evangelina Salazar compartió una visión de la maternidad que se sostiene en valores simples y en la libertad de cada hijo para elegir su propio camino. Su experiencia junto a Palito Ortega y la familia numerosa que formaron se convirtió en un recorrido donde lo cotidiano se mezcló con aprendizajes constantes. La actriz encontró en la crianza un espacio de crecimiento personal, en el que acompañar a sus hijos significó también transformarse y adaptarse a cada etapa.

VDV