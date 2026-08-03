Así es la casa de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani: rodeada de naturaleza, huerta construida en familia y ambientes de madera

Sebastián Estevanez e Ivana Saccani construyeron un espacio familiar que combina amplitud y contacto con la naturaleza. La vivienda se organiza en ambientes donde la madera es protagonista y los ventanales permiten la conexión constante con el exterior. Cada sector refleja la intención de crear un entorno pensado para compartir con sus hijos, en el que lo cotidiano se conecta con el verde y las actividades al aire libre. La disposición de los ambientes y la integración con el jardín muestran cómo la casa se adapta a la dinámica de la familia.

Sebastián Estevanez e Ivana Saccani abren las puertas de su casa, donde destacan los ambientes pensados para el encuentro

Sebastián Estevanez e Ivana Saccani eligieron un hogar rodeado de vegetación, con espacios diseñados para la convivencia y el disfrute en familia. La casa se distingue por la presencia de ambientes que se abren hacia el jardín, generando una continuidad entre interior y exterior. Allí, los momentos compartidos encuentran un escenario que combina funcionalidad y cercanía con la naturaleza. La integración de cada detalle refleja una construcción pensada para acompañar la vida diaria, en la que lo natural y lo práctico se complementan.

Sebastián Estevanez y sus hijos

La propiedad, ubicada en un entorno verde y abierto, se convirtió en el espacio ideal para compartir con sus hijos Francesca, Benicio, Valentino y Faustino. Al ingresar, el living se presenta como uno de los espacios más representativos. La madera domina la decoración y se combina con un sofá marrón tipo Chester, que invita al descanso y a la relajación. Los ventanales permiten que la luz natural bañe el ambiente y, al mismo tiempo, ofrecen vistas directas al jardín exterior. Esta continuidad refuerza la idea de un hogar abierto, donde la naturaleza se integra a la vida cotidiana.

El jardín de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani es uno de los puntos más destacados de la propiedad. Allí, el actor disfruta de una cancha de fútbol que se transformó en su lugar preferido para desplegar su pasión por el deporte y compartir momentos junto a sus hijos. En paralelo, la familia construyó una huerta durante la pandemia, que hoy es un espacio de encuentro y aprendizaje. Este proyecto refleja el trabajo en equipo y el interés por mantener un vínculo cercano con la tierra, sumando un valor especial al entorno.

La huerta familiar de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani

Los grandes ventanales de la sala de estar se conectan de manera directa con una galería techada pensada como punto de encuentro. Este sector se extiende hacia el jardín y cuenta con una amplia mesa de forma rectangular, ideal para reuniones. Es allí donde la familia se encuentra para compartir momentos especiales, desde comidas al aire libre hasta charlas cotidianas. La integración de este ambiente con el verde exterior lo convierte en un punto clave de la casa, pensado para disfrutar en compañía.

La casa de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani: Un hogar pensado para compartir y disfrutar en familia

El quincho es otro de los ambientes que se destaca dentro de la propiedad de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani. Diseñado para celebraciones y encuentros con amigos, se convirtió en el escenario de reuniones familiares. Su disposición permite que cada encuentro tenga un aire relajado y cercano, reforzando la idea de que la casa está concebida como un espacio de convivencia. Además, su ubicación junto al jardín lo convierte en un punto estratégico para integrar las actividades al aire libre.

Sebastián Estevanez e Ivana Saccani

Los amplios ventanales que recorren la vivienda no solo aportan luminosidad, sino que también generan una conexión constante con el exterior. Esta característica potencia la estética de la casa, creando una continuidad visual entre los ambientes internos y el jardín. La integración de la luz y las vistas verdes se convierte en un elemento central de la arquitectura. Al mismo tiempo, estos ventanales permiten que cada espacio se mantenga abierto y ventilado, reforzando la idea de un hogar conectado con su entorno.

Cada detalle de la propiedad refleja la intención de construir un espacio funcional y armónico. La elección de materiales como la madera y la disposición de los ambientes muestran un estilo que prioriza la comodidad y la unión familiar. La casa de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani se presenta como un lugar donde lo cotidiano se combina con lo natural, generando un entorno equilibrado. En conjunto, la vivienda es un ejemplo de cómo la arquitectura y el diseño pueden integrarse con la vida cotidiana.

La casa de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani

Sebastián Estevanez e Ivana Saccani lograron consolidar un espacio que refleja la importancia de la vida en familia y la conexión con el entorno natural. La vivienda se organiza en ambientes amplios donde la madera y la luz natural marcan la estética, mientras que los ventanales permiten que el interior se mantenga siempre vinculado al jardín. Cada sector está pensado para acompañar la rutina diaria y ofrecer un lugar de encuentro.

VDV