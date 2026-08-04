A 10 años, se conocieron los motivos de la separación de Nicole Neumann y Facundo Moyano

La detención de Facundo Moyano volvió a poner su nombre en el centro de la escena y reavivó el interés por distintos episodios de su vida pública. Mientras avanza la investigación judicial en la que se encuentra involucrado, también resurgieron algunos de los romances más recordados del exdiputado, entre ellos el que mantuvo con Nicole Neumann en 2017.

Nicole Neumann y Facundo Moyano

Aunque la relación tuvo una gran repercusión mediática desde sus comienzos, lo cierto es que duró apenas unos meses. A casi una década de aquella historia de amor, volvieron a trascender los motivos que habrían provocado la ruptura entre el dirigente político y la modelo, marcada por diferencias en torno a la exposición pública de la pareja.

Cómo comenzó la historia de amor entre Nicole Neumann y Facundo Moyano

El romance entre Nicole Neumann y Facundo Moyano comenzó a tomar forma en agosto de 2017. Según contó en aquel momento Connie Ansaldi, todo surgió después de que compartiera una fotografía junto a la modelo en redes sociales. Entre los mensajes que recibió apareció el de Facundo Moyano, interesado en conocerla, por lo que decidió ponerlos en contacto.

Nicole Neumann y Facundo Moyano

Poco después concretaron su primera salida en Puerto Madero. Aunque Nicole Neumann y Facundo Moyano evitaron confirmar el vínculo en un primer momento, las versiones crecieron hasta que fueron fotografiados juntos durante un viaje a España, donde se los vio compartiendo una cena y distintos momentos en Madrid. Si bien intentaron restarle importancia a esas imágenes al regresar al país, con el paso de las semanas la relación quedó confirmada y se convirtió en una de las más comentadas del momento.

Las diferencias por la exposición pública que marcaron el final del romance

Sin embargo, el noviazgo fue tan intenso como breve. Apenas unos meses después de oficializar la relación comenzaron a surgir rumores de crisis y, antes de finalizar 2017, la pareja ya había tomado caminos separados. Según se conoció en ese momento, uno de los principales motivos de la ruptura fueron las diferencias respecto a la exposición mediática.

Nicole Neumann y Facundo Moyano

De acuerdo con esa versión, Nicole Neumann se habría cansado de la negativa de Facundo Moyano a mostrarse públicamente junto a ella para evitar que su imagen política se mezclara con el mundo del espectáculo. La situación habría generado cada vez más tensiones, especialmente cuando el exdiputado evitó acompañarla en algunos compromisos sociales y mantuvo un perfil distante incluso en las redes sociales.