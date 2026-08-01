Así es la oficina de Maca Rinaldi para trabajar como psicóloga: cuadro, biblioteca y flores

Lejos de la rigidez de los consultorios tradicionales, Macarena Rinaldi ha creado un rincón personal que fusiona su pasión por la psicología con una estética cuidada y acogedora. La reconocida bailarina, pareja de Fede Hoppe y mamá de Amanda, ha transformado un ambiente exclusivo de su hogar en un estudio funcional con alma propia. En este espacio, cada objeto cumple un sentido estético y emocional, contribuyendo a generar una atmósfera de absoluta paz. La elección de una paleta dominada por colores neutros y texturas orgánicas invita de inmediato a la introspección y al diálogo profesional.

Macarena Rinaldi mostró su estudio de trabajo.

La decisión de montar un estudio en su propia casa demuestra una búsqueda constante de equilibrio entre la vida familiar y las exigencias de su profesión. Lejos de las distracciones cotidianas, este espacio funciona como un búnker de concentración donde la salud mental se convierte en la gran protagonista. Los seguidores de la artista han celebrado ampliamente esta faceta en las redes sociales, donde Macarena comparte habitualmente destellos de su rutina laboral. Con una sonrisa cálida, ella misma muestra cómo combina la maternidad con sus metas profesionales y el cuidado de sus pacientes.

El cuadro, protagonista indiscutido de la escena

Al traspasar el umbral de la oficina, la mirada se dirige de manera inevitable hacia la gran pintura que corona y enmarca el escritorio principal. Se trata de una impactante obra de arte abstracta en formato grande, caracterizada por una paleta de tonos terracota, rosados sutiles y verdes delicados. Este cuadro, cuidadosamente enmarcado en madera natural, aporta el toque artístico y moderno que rompe con la monocromía de la pared. Es el corazón visual del lugar, marcando de forma sutil la pauta cromática que luego se repite en los pequeños accesorios decorativos.

Un imponente cuadro es el protagonista del estudio de Maca Rinaldi.

La elección de esta pieza artística transmite una energía serena pero estimulante, ideal para un entorno de trabajo intelectual y de mucha escucha. Funciona como un disparador visual que fomenta la concentración y aporta una profunda sensación de sofisticación sin saturar el ambiente. La iluminación natural que baña la estancia resalta las pinceladas de la obra, creando juegos de matices según las distintas horas del día. Sin dudas, constituye el telón de fondo perfecto para las largas jornadas de lectura y atención profesional que realiza la psicóloga.

Maca Rinaldi: El escritorio y los detalles de diseño funcional

Justo debajo de la imponente obra de arte descansa un escritorio de madera clara, de líneas simples y de estilo puramente escandinavo. Este mueble equilibra con maestría la fuerza visual de la pintura, aportando ligereza y calidez al sector operativo de la oficina. Sobre la superficie se despliegan de forma ordenada los elementos indispensables para la labor diaria: una moderna laptop, un cuaderno de notas rosa pastel y un original florero de diseño. Este objeto, compuesto por tubos de vidrio sobre una base de madera, sostiene unas finas flores secas que suman un toque romántico y fresco.

Este pequeño detalle floral subraya el profundo cuidado por los elementos decorativos, aportando una cuota de naturaleza viva al espacio de trabajo. A un lado, una elegante cesta de mimbre demuestra que el orden y la estética van siempre de la mano en este rincón. La silla de trabajo, de diseño ergonómico y tapizada en tono gris oscuro, garantiza la máxima comodidad durante las horas de atención profesional. Ningún elemento ha sido dejado al azar, logrando una combinación perfecta entre ergonomía, diseño de vanguardia y un clima hogareño inigualable.

Maca Rinaldi apostó por madera, cortinas de lino y colores neutros.

Un rincón de calma con el sello de Maca Rinaldi

Una perspectiva más amplia del espacio revela la completa versatilidad de este ambiente pensado para el crecimiento y la introspección constante en la disciplina. En el fondo del lugar se alcanza a distinguir parte de una biblioteca integrada a la pared, repleta de volúmenes especializados en psicología y literatura científica.

Las cortinas de lino liviano permiten el ingreso de una suave luz natural que baña cada rincón, potenciando la sensación de bienestar y tranquilidad general. La disposición armónica de cada mueble confirma que el estudio cumple con creces las expectativas de un consultorio moderno, coronando así el proyecto personal de Macarena Rinaldi.