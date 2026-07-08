Maca Rinaldi abrió las puertas del nuevo rincón de su hija, Amanda: estética nórdica, carpa tipi y alfombra geométrica

Desde el nacimiento de Amanda, el 15 de enero de 2025, Maca Rinaldi comparte con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de su nueva etapa como mamá. En esta oportunidad, la bailarina abrió las puertas de un rincón de la casa especialmente diseñado para que su hija juegue, explore y disfrute de sus actividades cotidianas.

Maca Rinaldi y su hija Amanda

La pequeña, fruto de su relación con Federico Hoppe, llegó después de un largo camino de búsqueda que la pareja atravesó con mucha ilusión. Mientras disfruta de la crianza, Maca Rinaldi suele mostrar distintos aspectos de su rutina familiar, entre ellos los espacios que prepararon para acompañar el crecimiento de Amanda.

Así es el especial rincón de Amanda, la hija de Mica Rinaldi

El espacio elegido para Amanda sigue una estética nórdica, caracterizada por una paleta de colores neutros, materiales naturales y una decoración minimalista que transmite calidez y tranquilidad. El gran protagonista del ambiente es una carpa tipi de lona color crudo, con terminaciones de flecos y un delicado estampado de animales en tonos suaves que aporta un toque infantil sin romper la armonía visual.

El rincón de juegos de Amanda, la hija de Maca Rinaldi

El rincón diseñado por Maca Rinaldi se completa con una alfombra de goma tipo puzzle de diseño geométrico en beige y blanco, pensada para brindar una superficie cómoda y segura durante los momentos de juego. También se destacan juguetes de madera, un peluche en tonos neutros y textiles en colores crema, arena y blanco, una combinación que refuerza el estilo escandinavo y convierte el ambiente en un espacio funcional, ordenado y acogedor para Amanda.

El largo camino que recorrió Maca Rinaldi antes de convertirse en mamá

La llegada de Amanda significó la concreción de un deseo muy esperado por Maca Rinaldi. Tiempo atrás, la bailarina decidió compartir públicamente las dificultades que atravesó durante la búsqueda de su primer embarazo, un proceso que definió como uno de los mayores desafíos de su vida.

Fede Hoppe y Maca Rinaldi

En distintas oportunidades contó que debió afrontar tratamientos de fertilidad que no dieron resultado y que ese recorrido estuvo acompañado por momentos de frustración e incertidumbre. Maca Rinaldi también explicó que realizó un profundo trabajo emocional para transitar esa etapa y prepararse para la maternidad. Finalmente, el nacimiento de Amanda, en enero de 2025, marcó el comienzo de una nueva etapa para la pareja, que hoy disfruta plenamente de la crianza de su primera hija.