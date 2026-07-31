Antonela Roccuzzo, Flor Torrente y Vero Lozano apuestan por los cuadros XXL en sus casas

El diseño interior actual experimenta una transformación radical donde las paredes recuperan un protagonismo absoluto mediante piezas monumentales. Las galerías de múltiples marcos pequeños ceden su lugar de forma definitiva a obras de tamaño imponente que dominan la escena visual de los hogares más sofisticados. Antonela Roccuzzo, Flor Torrente y Vero Lozano son algunas celebrities que adoptan esta corriente estética para personalizar sus espacios con una marcada dosis de personalidad y estilo.

Antonela Roccuzzo eligió un cuadro de sus tres hijos.

Antonela Roccuzzo y Vero Lozano: amor familiar y mascotas en clave monumental

La empresaria rosarina demuestra su debilidad por los recuerdos más preciados al ubicar una obra colosal dedicada a sus hijos en el living. Esa pieza central en escala de grises y moldura dorada captura todas las miradas y aporta una carga emotiva única que equilibra con elegancia la sobriedad del ambiente.

Vero Lozano tiene enmarcado a Copito.

Por otra parte, la conductora elige rendir homenaje a su mascota con un cuadro monumental de su perro Copito vestido de época, el cual forma parte de un exclusivo rincón con chimenea de mármol tallado y aires de palacio. Ambas opciones reflejan cómo los espacios cotidianos se elevan a la categoría de galerías privadas a través de representaciones a escala mayor que sorprenden a todos los visitantes.

El arte de integrar colores, paredes oscuras y espacios botánicos

La bailarina Macarena Rinaldi diseña un espacio de trabajo inspirador donde los tonos cálidos de su gran cuadro combinan a la perfección con la armonía y la madera del estudio. Esta pintura de dimensiones generosas estructura visualmente el sector y aporta una textura artística muy sofisticada al ámbito laboral.

Macarena Rinaldi apostó por un gran cuadro en su estudio.

En paralelo, Flor Torrente rediseña su hogar bajo un concepto de "sinfonía botánica", apostando recientemente a una remodelación total de su rincón de café con frentes y paredes en tono verde musgo. Esta intervención minimalista y orgánica se complementa con obras y detalles visuales impactantes que potencian la profundidad del ambiente. Las elecciones cromáticas demuestran que las grandes dimensiones requieren una curaduría precisa para lograr un impacto visual equilibrado, refinado y estéticamente impecable.

Flor Torrente eligió una obra XXL para contratar con la pared verde.

Angie Landaburu y la reinterpretación de Vermeer en el baño

La reconocida influencer trasgrede los límites convencionales de la decoración al ubicar una obra de gran tamaño dentro de su cuarto de baño revestido en mármol veteado. Esa pieza artística consiste en una asombrosa y detallada reinterpretación del célebre cuadro La joven de la perla del maestro barroco Johannes Vermeer. La pintura destaca por su característico turbante azul vibrante y pinceladas suaves que generan una textura etérea, desatando además un intenso debate entre sus seguidores por el llamativo parecido físico que muchos le encuentran con la propia influencer. La presencia de este elemento disruptivo y clásico en un espacio tan íntimo confirma que cualquier rincón de la casa admite con absoluta naturalidad la osadía del gran formato.

Angie Landaburu optó por un cuadro de autor en el baño.

En definitiva, las elecciones de Vero Lozano, Antonela Roccuzzo y Flor Torrente, entre otras famosas demuestran que el arte oversize y los formatos monumentales no distinguen de ambientes, adaptándose con total fluidez tanto a un living contemporáneo como a una estación de café o a un espacio señorial consagrado al afecto. El resultado: las obras de gran escala se consolidan como los protagonistas indiscutidos del diseño interior moderno, aportando una identidad única que redefine por completo la atmósfera de cada espacio.