Entramos a la habitación de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe: fusiones de estilo y estampado vichy del color furor

En reiterados posteos en sus redes sociales, Macarena Rinaldi dejó en claro que el diseño cumple un rol protagónico en su estilo de vida. Mediante la difusión de algunas imágenes de su hogar, la bailarina compartió algunos detalles de la decoración de algunos de los espacios de la casa en la que vive con Federico Hoppe. En esta oportunidad, abrió las ventanas digitales de su intimidad y mostró cómo quedó su habitación matrimonial donde fusionó dos estilos y sumó un estampado vichy con el color furor en este invierno 2026.

Así es la habitación de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe

A través de una serie de fotos y videos que compartió en las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, Macarena Rinaldi sorprendió a su comunidad digital con la decoración de su cuarto. La psicóloga no dejó nada librado al azar y se subió a la tendencia en colorimetría que pisa fuerte en esta temporada invierno 2026.

Macarena Rinaldi y Federico Hoppe | Instagram

En este marco, la pieza matrimonial responde a una fusión de estilos: por un lado, el japandi, que se hace presente en los colores neutros y líneas simples; mientras que por el otro, lo combinó con un minimalismo cálido donde se destaca la ausencia de elementos decorativos. En concreto, a través de estas dos corrientes en materia de deco, creó un ambiente pensado para el descanso y el disfrute en partes iguales, respondiendo a una lógica cien por ciento funcional.

En las tomas, se puede apreciar la presencia de una paleta de colores que responde a tonos sobrios como el “crudo” y el “vicuña” (arena intenso). No obstante, la pareja del productor redobló la apuesta y agregó un color que está siendo furor: el bordó y el blanco. Pero, para ello, los colocó en una tela cuadrillé que rompe con los textiles lisos y los distribuyó entre las sábanas y dos de los seis almohadones -con diferentes tejidos y acabados- que utilizó para la decoración.

“Qué lindo es el bordó”, fue la frase con la que pronunció sus preferencias por la colorimetría elegida. Sobre los pies de la cama, añadió una manta tejida color crudo, que añade textura y sensación de confort. Toda esta composición aporta un aire romántico y campestre reinterpretado de manera moderna.

La habitación de Maca Rinaldi y Federico Hoppe | Instagram

El cuarto de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe: un espacio funcional y decorado para impactar

Más allá de que la cama de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe se lleva toda la atención, el cuarto de la pareja cuenta con detalles que lo hace un espacio funcional cargado de estilo. Según las imágenes, se puede apreciar un amplio ventanal que va de suelo a techo el cual está revestido por dos paños de cortinas: una traslúcida que permite el ingreso de luz natural; y otra un poco más gruesa en tono camel que brinda elegancia y control de la iluminación.

La habitación de Maca Rinaldi y Federico Hoppe | Instagram

Además, a un lado de la cabecera, se ubica una mesita de luz de madera natural que se integra de manera armónica al conjunto, mientras que por encima hay una lámpara con pantalla de tela en tonos neutros refuerza la atmósfera cálida y acogedora que define el dormitorio. Con esta propuesta minimalista reversionada y el estilo japandi presente en algunos elementos del dormitorio, la artista creó un modern farmhouse elegante ideal para aquellos que quieren sumar color y textura, sin renunciar a lo simple.

Una vez más, Macarena Rinaldi y Federico Hoppe dejaron en claro que en su hogar nada está librado al azar. Esta decoración responde a una estética bien definida, donde los tonos neutros, las texturas naturales y los detalles con el color furor de la temporada se combinan para crear un ambiente cálido, armonioso y lleno de personalidad, reflejando un estilo que se destaca tanto por el diseño como el confort.