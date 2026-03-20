Así es la relación de Melody Luz y Alex Caniggia: del reality a formar una familia

La historia entre Melody Luz y Alex Caniggia comenzó en 2022, cuando ambos coincidieron en El Hotel de los Famosos, el reality en el que surgió uno de los romances más comentados de la televisión. En medio de la convivencia, los desafíos y la exposición permanente de las cámaras, la química entre ellos fue creciendo hasta transformarse en una relación que rápidamente captó la atención del público.

Melody Luz y Alex Caniggia

Aunque al principio el vínculo estuvo rodeado de dudas, idas y vueltas y algunos conflictos dentro del programa, con el correr de las semanas Melody Luz y Alex Caniggia terminaron consolidándose como pareja. Lo que parecía una historia nacida al calor del juego logró sostenerse fuera de la pantalla y se convirtió en una relación formal.

El momento que cambió la vida de Melody Luz y Alex Caniggia

Con el paso del tiempo, la relación dio un giro importante cuando la pareja anunció que estaba esperando a su primer hijo. La noticia significó un paso decisivo en la historia de Melody Luz y Alex Caniggia, que ya no solo se mostraban como una pareja mediática, sino también como una familia en construcción.

Alex Caniggia y Melody Luz

El 15 de julio de 2023 nació Venezia Caniggia Stocchetti en el Sanatorio Otamendi, en Buenos Aires. Desde entonces, ambos comenzaron una nueva etapa enfocada en la crianza de su hija, a quien apodaron y eligieron preservar su intimidad al no mostrar públicamente su rostro.

Un nuevo comienzo como pareja

Después de tres años juntos, en 2025 la pareja atravesó una fuerte crisis que derivó en una separación sorpresiva. Durante esos meses salieron a la luz distintos conflictos en la relación, Melody Luz aseguró que el vínculo venía desgastado desde hacía tiempo y que una de las razones principales habían sido las infidelidades de Alex Caniggia.

Melody Luz y Venezia Caniggia

Sin embargo, a fines de junio y comienzos de julio de 2025 decidieron darse una nueva oportunidad. Alex Caniggia reconoció errores y ambos apostaron por recomponer el vínculo, incluso iniciando terapia de pareja con la intención de fortalecer la relación y priorizar el bienestar de su familia. Así, Melody Luz y el actor volvieron a mostrarse juntos tras una de las etapas más difíciles de su historia.