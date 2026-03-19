Andrea del Boca habría salido de Gran Hermano Generación Dorada en ambulancia: qué pasó

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sufrió una desestabilización, cuando volvió a surgir la causa "Mamá corazón" en la Justicia. Esto llegó a hacer correr rumores de una supuesta salida de la actriz de la competencia. Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer que ella habría salido de la casa, pero en una ambulancia. La noticia preocupó a sus seguidores, quienes venían siguiendo su estadía, y pidieron por más detalles.

Andrea del Boca

Retiraron a Andrea del Boca en ambulancia de Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca es una de las celebridades de Gran Hermano Generación Dorada que más se lleva la mirada de los usuarios de las redes sociales. Su carisma y capacidad de jugar con alianzas, la llevaron a formar un grupo dentro de la casa que la acompaña en todo momento. Durante las últimas horas, los fanáticos del reality notaron que la actitud de ella había cambiado, y se la notaba angustiada. Es por eso que viralizaron un clip donde la actriz se sinceraba con sus compañeras y hablaba de su estado de salud. "Tengo que contar algo. No me dieron bien los resultados", expresó, antes de que la transmisión se cortara.

Esto llevó a que la preocupación por ella creciera y, finalmente, confirmaron algunos periodistas que habían decidido sacarla de la casa en ambulancia. La noticia la dio a conocer Tomás Dente, a través de su cuenta de X, y en Intrusos (América) indagaron en los detalles. “Sería salida momentánea. El otro día, en la casita de streaming, se estaba tomando la presión”, expresó Daniel Ambrosino. Por su parte, Marcela Tauro agregó: “Tuvo un problema estomacal también. Tres médicos entraron a verla en diferentes días”.

De esta manera, cercanos a la familia se contactaron con la periodista y le aseguraron de que se trataba de una salida ya planificada de antes por un problema intestinal. Ella se encontraría haciendo los estudios en Sanatorio Las Lomas de San Isidro, el mismo lugar a donde fue Divina Gloria antes de su retirada del juego. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales y periodistas también apuntaron a que esta situación podría no tener que ver con la salud, sino con un revés judicial que recibió en los últimos días.

La causa "Mamá corazón" y la posible salida predeterminada de Andrea del Boca

Durante casi una década, Andre del Boca fue "cancelada" por los usuarios de las redes sociales, debido a una causa en su contra por supuesta estafa. El caso de "Mamá corazón", la novela argentina que nunca salió, volvió a surgir cuando la fiscal decidió apelar, tras la absolución de la actriz. “No sé si en este caso puntual, pero podría tener que ver con la apelación que hizo la fiscal por la causa ‘Mamá corazón’. Es posible que reciba una citación para presentarse a declarar. Ella habría hablado con su abogado de esto”, detalló Ambrosino, generando dudas sobre la salida sorpresiva de Andrea del Boca.

Andrea del Boca

Los usuarios de las redes sociales y fanáticos de Gran Hermano expresaron su preocupación y dieron sus opiniones y teorías sobre la salida de la actriz. Por el momento, la producción no habló sobre lo ocurrido, manteniendo el hermetismo respecto a la situación. Laura Ubfal fue tajante en su cuenta de X y aseguró: "Dejen de especular con otras cosas, realmente tiene problemas de salud". Andrea del Boca volvió a llevarse los reflectores del momento, y fue centro de debate mediático tras su sorpresiva retirada del reality.

A.E