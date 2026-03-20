Ian Lucas se convirtió en protagonista de la gran final luego de sus excelentes platos que lo llevaron a la victoria. Tras convertirse en el campeón de MasterChef Celebrity, el influencer sorprendió al revelar qué hará con el millonario premio que recibió tras consagrarse campeón. Su triunfo abrió la expectativa sobre el destino que dará a la suma obtenida.

Ian Lucas sorprendió a todos al contar qué hará con el premio de MasterChef Celebrity

Ian Lucas se destacó en la gran final gracias a sus preparaciones que lo llevaron a levantar el trofeo de MasterChef Celebrity. Tras alcanzar la victoria en el certamen, el influencer sorprendió al dar a conocer qué destino tendrá el millonario premio obtenido. Su consagración generó expectativa y mantuvo la atención sobre su decisión.

Ian Lucas

En las últimas horas, el reconocido influencer asistió al programa A la Barbarossa, donde fue consultado por Georgina Barbarossa sobre qué hará con el premio del reality. Cabe destacar que el campeón se llevaba la suma de 50 millones de pesos. “No voy a entrar mucho en detalle porque es algo que me quiebra un poco”, comentó.

“El premio no será para mí, sino que estará destinado a causas benéficas”, detalló Ian Lucas. La determinación que tomó está relacionada con el vínculo que estableció con una niña que lo apoyó durante la competencia. “Tuve una experiencia muy fuerte con una nena de cuatro años que me veía todas las noches”, continuó.

Según contó, Olivia era una pequeña que lo seguía en redes. “Me enteré de lo que estaba pasando ella; tenía una enfermedad terminal. Invité a ella y a sus papás a merendar a mi casa y a los tres, cuatro días falleció. Y yo iba a ir a donde ella estaba y me enteré de que había muchos chicos que estaban ahí también, que se emocionaron y querían que yo vaya”, comentó.

La decisión de Ian Lucas sobre el premio que emocionó a todos

Luego de que Ian Lucas contara que los niños querían que él vaya a visitarlos, reveló que parte del premio se destinará para ese lugar. El premio millonario será destinado a ayudar a niños que atraviesan situaciones de salud complejas. La noticia generó sorpresa entre los seguidores del programa y rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Ian Lucas

El gesto del influencer fue recibido con mensajes de apoyo y reconocimiento en redes sociales, donde muchos de sus seguidores destacaron la importancia de utilizar la visibilidad para acompañar causas que necesitan difusión. Además, detalló que otra parte del premio va a ser destinado para ayudar a animales en situación de calle.

“Amo los perros yo; a veces considero que los perros son mejores compañeros que las personas, así que también otra parte del premio va a ir para eso”, comentó. Además, el campeón de MasterChef Celebrity reflexionó sobre su sensibilidad en el programa: “Soy muy transparente, se me nota todo. A veces me perjudicaba porque, si me pasaba algo, se veía en la cara”.

Ian Lucas

Ian Lucas transformó su victoria en MasterChef Celebrity en un gesto solidario que emocionó a gran parte de sus seguidores. Con la decisión de donar el millonario premio, el influencer reafirmó que su paso por el programa no solo fue un logro personal, sino también una oportunidad para ayudar y dejar una huella en quienes atraviesan momentos difíciles.

VDV