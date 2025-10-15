Así es Marcela Gargano, la joven novia empresaria de Miguel Ángel Rodríguez a la que conoció tras terminar su matrimonio de 30 años

El nuevo ciclo de MasterChef Celebrity no sólo desafía a los participantes a mostrar sus destrezas en la cocina, sino que también abre una puerta a su intimidad. Es así que el paso de Miguel Ángel Rodríguez por el reallity volvió a encender la curiosidad de los espectadores acerca de sus proyectos laborales como así también, sobre su vida privada.

Separado desde hace nueve años de Maribel Altavista, el actor volvió a apostar al amor cuando conoció a Marcela Gargano, su actual pareja con la que lleva conviviendo más de siete años y con la que se enseña locamente enamorado en sus redes sociales.

Miguel Ángel Rodríguez y Marcela Gargano | Instagram

Marcela Gargano, la mujer que conquistó el corazón de Miguel Ángel Rodríguez

En 2016, Miguel Ángel Rodríguez decidió ponerle fin a su matrimonio con Maribel Altavista, la madre de sus hijos Imanol y Feliz con la que mantuvo un romance que duró 30 años. Tiempo después, el comediante anunció su noviazgo con Marcela Gargano, una joven empresaria de bajo perfil 20 años menor que él, que logró enamorarlo.

En cada posteo que realiza el concursante de MasterChef Celebrity en su cuenta personal de Instagram, se puede dar cuenta del amor que se tienen mutuamente. Si bien la organizadora de eventos se mantiene por fuera del ojo mediático y conserva un reservado bajo perfil en sus redes sociales, el intérprete es quien muestra con orgullo los momentos compartidos en pareja. “Estoy enamorado, se llama Marcela, la conocí en una cena y me encantó, pero terminamos saliendo al año siguiente porque me había separado de la mamá de mis hijos a fines de 2015 y estaba en una revolución”, contó durante una entrevista que tuvo en el programa Socios del Espectáculo.

Miguel Ángel Rodríguez y Marcela Gargano | Instagram

Asimismo, pese a admitir que le gusta la vida “en pareja”, el cocinero amateur señaló en diálogo con La Nación: “No me costó la relación con Marcela porque me gusta estar en pareja. Los momentos de soledad están buenos, pero a mí me gusta la pareja. La verdad es que no la busqué, sino que se dio. Sin embargo, pese a haber estado noviando durante dos años viviendo en “casas separadas”, la pandemia hizo que apostaran a concretar el proyecto de familia. “Muchos se unieron y otros se desunieron; nosotros decidimos apostar a la convivencia. Los primeros tiempos fueron duros porque cada uno estaba en su casa y cuando se estaba abriendo un poco, nos mudamos juntos”.

Miguel Ángel Rodríguez y Marcela Gargano | Instagram

En este marco, detalló cómo fue construir una familia ensamblada ya que ella también tiene dos herederos, Jerónimo y Juan Cruz: “Ensamblar las familias fue muy natural. Intentamos lo que queríamos, que era convivir nosotros con Marcela porque cada uno viene con su propia mochila y sus formatos previos. Mis hijos son grandes y viven solos, cada uno en su departamento, y los hijos de Marcela viven la mitad de la semana con el padre y la otra mitad, con nosotros. Estamos cerca, se pudo armar algo muy lindo y la vamos llevando, con lo que eso significa porque hay que convivir y fácil no es. Pero cuando uno tiene ganas, se puede”.

Cada aniversario, cumpleaños o alguna fecha especial para los tortolitos, es motivo para que el artista comparta las fotografías más significativas de su relación con ejecutiva. En todas ellas, se los puede ver muy enamorados, sonrientes y sumamente compinches, donde nunca faltan los besos y las miradas llenas de amor. “Verdaderamente, Marcela es una muy linda persona y que no pertenezca al ambiente es una linda ventaja”, dijo para el portal de noticias citado.

Miguel Ángel Rodríguez y Marcela Gargano | Instagram

En la actualidad, Miguel Ángel Rodríguez es una de las promesas de MasterChef Celebrity ya que es uno de los participantes más verborrágicos y divertidos del nuevo ciclo de Telefe. En el clip de presentación, admitió que es Gargano quien mejor cocina en su hogar y que él no suele preparar los platos. Inesperadamente, la empresaria apareció entre sus comentarios, sacó ventaja de la situación y lanzó: “Te amo!!!! Que bueno que en casa empezas a cocinar vos”. El comediante, por su parte, acompañó estas palabras con emojis de corazón y una carita con sonrisa celebrando el chascarrillo, dando a entender que perdió la batalla dentro de su hogar.

NB