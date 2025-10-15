Polémica por el abandono de Maxi López en MasterChef Celebrity: quiénes son los dos famosos que podrían reemplazarlo

En medio del abrupto abandono de Maxi López en MasterChef Celebrity, Telefe comenzó una exhaustiva búsqueda de reemplazo para el exmarido de Wanda Nara. Según trascendió en Sálvese Quien Pueda (América TV), el canal ya estaría barajando algunos posibles nombres para reemplazarlo. Al parecer, los ejecutivos querrían que quien ocupe su lugar esté vinculado al universo del WandaGate.

Los famosos que podrían reemplazar a Maxi López en MasterChef Celebrity

A poco de estrenar el segundo capítulo de MasterChef Celebrity, Maxi López se vio obligado a viajar a Suiza para asistir a su actual pareja, Daniela Christiansson luego de que ella y su hija Elle hayan tenido un terrible accidente doméstico. Mediante una tarea de mantención del hogar, una pintura en aerosol intoxicó a la modelo y a la pequeña. Aunque el evento no pasó a mayores, la joven generó preocupación con su posteo donde expresó: "Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”. Acto seguido expresó: "Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”.

Wanda Nara, Daniela Christiansson y Maxi López | Twitter

Esta situación llevó a que el exjugador abandone sus compromisos laborales y socorra a la madre de sus hijos. “Después de este posteo, hoy mismo Maxi López está viajando a reencontrarse con su mujer. Va a estar una semana allá y vuelve luego un mes entero para seguir trabajando”, dijo Adrián Pallares en Intrusos (América TV). En esta línea, Paula Varela aseguró en su cuenta X (ex Twitter): "El reemplazo de Maxi López en MasterChef es Marley”.

Marley | Instagram

No obstante, en Sálvese Quién Pueda, Yanina Latorre los detalles de estos rumores que se vienen gestando desde la repentina ausencia del participante del ciclo de cocina, deslizando que otro de los posibles reemplazos podría ser Zaira Nara, para continuar dentro del universo Wanda. No conforme con esta afirmación, la conductora del ciclo se animó a elaborar una teoría en la cual estaría “todo arreglado”.

“Justo después del primer programa te pone una historia, escrita en inglés y en español, para que la entendamos los argentinos, ya la borró -a lo Wanda- y el tipo (Maxi López) se tomó un avión… para mí no vuelve”, exclamó. Jimena Capristo señaló: “Se va una semana y vuelve”. Pero la esposa de Diego Latorre redobló la apuesta: “Para mí que la producción de Telefe aprendió a ser mediático, que le dio un ultimátum: ´Si no volvés el martes, estás afuera´… Mi teoría es que él arregló esto”, concluyó tajante la presentadora. Finalmente, hasta que no se tengan noticias certeras, Yanina afirmó: "Hablé con Marley y me dijo que lo reemplaza por una semana", contó la conductora.

Maxi López y Daniela Christiansson | Instagram

De esta manera, a pocos días de haber iniciado las grabaciones de MasterChef Celebrity, las ollas ya comenzaron el proceso de ebullición: para la periodista Yanina Latorre, Maxi López habría planificado una salida “elegante” del ciclo de cocina y su actual pareja, la modelo Daniela Christiansson, habría pasado de ser una joven de bajo perfil, a imitar las acciones de Wanda Nara ventilando los pormenores de su vida haciendo que el padre de Elle regrese cuanto antes a su lado.

NB