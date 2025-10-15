Marley confirmó que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity y reveló cuándo volverá el ex futbolista

El inesperado viaje de Maxi López a Suiza generó que la producción de MasterChef Celebrity iniciara un rápido movimiento de fichas para ver quién podría ocupar el lugar del exmarido de Wanda Nara. Si bien había trascendido la noticia de que los ejecutivos comerciales querían a alguien que esté ligado al mundo del WandaGate, lo cierto es que el propio Alejandro “Marley” Wiebe confirmó que será él quien cubrirá el puesto.

La palabra de Marley ante el reemplazo de Maxi López

Este lunes 13 de octubre, el mismo día en el que se estrenó MasterChef Celebrity, Maxi López viajó de urgencia a Ginebra, Suiza, para asistir a Daniela Christiansson y a Elle, su esposa que está embarazada de siete meses y su pequeña hija. La modelo había anunciado un accidente doméstico donde se intoxicó junto a la niña, lo que generó que el exmarido de la conductora del ciclo de cocina abandonara sus compromisos laborales y partiera, sin dudarlo, a estar junto a ellas.

Ante esto, se barajó la posibilidad de que sea Zaira Nara quien ocupe el lugar de su excuñado. No obstante, el nombre que sonaba con fuerza era el de Marley. Tanto Paula Varela como Yanina Latorre habían hecho hincapié en que el presentador de Por El Mundo (Telefe) sería el dueño del delantal. Finalmente, este miércoles 15 de octubre, el padre de Mirko y Milenka lo confirmó. "Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer (martes) y grabo este jueves, y el lunes también", aseguró en el portal PrimiciasYa.

En este marco, brindó detalles sobre el período de tiempo que va a estar y cómo fue que tomó la noticia de tener que reemplazarlo de urgencia: "Me divertí mucho, se la pasa bien. Y el reemplazo es por una semana".

Cabe destacar que la participación del célebre conductor en el reality de cocina tiene múltiples connotaciones. Por un lado, se reafirma el compromiso de Telefe de tenerlo como una de las figuras centrales del canal. Por el otro, pese a que Marley no tiene nada que ver con el WandaGate, hace unas semanas entrevistó en exclusiva para su programa de viajes a Mauro Icardi, un mano a mano que fue sumamente comentado en los medios.

En Sálvese Quien Pueda (América TV), Yanina Latorre había elaborado una hipótesis de que el exdelantero no iba a regresar más de Europa y que este intercambio ya estaría pautado de antemano.

Maxi López llegó a Suiza

Mientras Marley intenta dejarlo bien parado en MasterChef Celebrity, Maxi López ya se encuentra junto a su pareja y la nena. Hace unas horas, reposteó una tierna imagen en lo que parecería ser las inmediaciones del aeropuerto. La propia Daniela Christiansson escribió: “Por fin una semana así juntos”, frase que complementó con emojis don carita con ojos de corazón mientras la nena se fundía en un cariñoso abrazo con su pare. "Cuánto las extrañé. Bebé Elle", agregó él a un costado de la imagen.

Esta frase toma significado ante las especulaciones acerca del regreso de Maxi López a MasterChef Celebrity. Mientras Marley es quien cubre al padre de los hijos adolescentes que tiene con Wanda Nara, él disfruta de unas vacaciones fugaces con Elle y la modelo sueca que hizo crecer su imagen pública en el último tiempo.

