El letal ida y vuelta de Wanda Nara y Sofía Gonet en el que se refirieron a la China Suárez: "Si es casado no"

Wanda Nara encontró una participante de Masterchef Celebrity que, desde el primer momento, le llamó la atención. Por esta razón, la conductora no duda en visitar su estación de cocina y generar un clima desopilante con charlas y consejos. Se trata de Sofía Gonet, quien es más conocida como La Reini y logró gran popularidad en las redes sociales por presumir su lujosa vida y contar sus anécdotas más insólitas.

Durante el segundo programa del reality culinario, la empresaria cosmética y la joven protagonizaron un particular momento al aire que generó fuertes repercusiones ya que habrían hecho alusión a la China Suárez, la actual novia de Mauro Icardi y quien vive con él en Turquía junto a sus hijos.

La indirecta de Wanda Nara y Sofía Gonet para la China Suárez: "Tatiana no somos"

Wanda Nara volvió a protagonizar un particular momento en Masterchef Celebrity, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Todo comenzó cuando la conductora del reality culinario quiso saber sobre la vida sentimental de la modelo. "¿Estás de novia?", le preguntó. A lo que la concursante le respondió con total sinceridad: "No, de ninguna manera".

Luego, la hermana de Zaira le dijo a la joven que es "especialista en armar parejas" con la intención de buscarle un novio. Al escuchar esto, La Reini se sorprendió y segundos después le hizo un especial pedido a la hora de buscarle una pareja: "Yo quiero uno pero con plata". Acto seguido, Wanda le aconsejó que no se fijara en Maxi López porque "tiene la mujer embarazada" y agregó con fuerte indirecta a la China Suárez: "Tatiana no".

Wanda Nara

Como respuesta, Sofía Gonet le dijo: "No, Tatiana ni loca". Este término, que para muchas de las personas de las redes sociales les resulta conocido, pero no lo es para otras, fue inventado por el youtuber Martín Cirio en clara referencia a la actriz y su historial romántico. Según explicó el joven, llama así a las mujeres que buscan involucrarse con hombres comprometidos y se trata de un término que se popularizó fuertemente.

A la hora de presentar su plato, Sofía Gonet reveló ante el exigente jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis que es "una chica con muchas historias" y prometió que si llega a seguir en la competencia contará más. En este sentido, Wanda Nara le preguntó si tuvo historias con muchos de los participantes del programa. Con una sonrisa pícara, la influencer contestó: "Sí, yo tuve historias con todos acá".

La presentadora no dudó en sospechar de su ex, Maxi López, y lanzó: "Entonces tranquilamente pude haber sido cornuda con La Reini". Sin embargo, ella no tardó en decirle tajante: "No de ninguna manera. Ya dijimos que Tatianas no somos". Con este otro divertido ida y vuelta, volvieron a hacer alusión a la China Suárez, quien disfruta de su nueva vida en Estambul junto a Mauro Icardi y sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. La más grande obtuvo el permiso de Nicolás Cabré para radicarse allá con su mamá mientras que los más pequeños vuelven al país cada 30 días para estar con su papá, Benjamín Vicuña.

De esta manera, el letal ida y vuelta entre Wanda Nara y Sofía Gonet en el que se refirieron a la China Suárez no pasó desapercibido y generó revuelo en las redes sociales. "Si es casado no", explicó la Reini cuando la mediática le contó que puede buscarle un candidato. En ese instante, ambas coincidieron en que no son "Tatianas" en clara referencia a la artista.