Así es la vida de Karen Cavaller, la esposa de Cuti Romero: el perfil reservado de una de las mujeres más buscadas de la Selección argentina

Mientras la Selección argentina ultima detalles para su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, el próximo martes 16 de junio en Kansas City, la atención de los fanáticos no solo está puesta en los futbolistas. Como suele ocurrir en cada gran cita internacional, las parejas y familias de los campeones del mundo también despiertan curiosidad, especialmente aquellas que eligen mantenerse lejos de la exposición.

Entre ellas aparece Karen Cavaller, la esposa de Cristian "Cuti" Romero. A diferencia de otras mujeres vinculadas al plantel argentino, no construyó una carrera como influencer ni modelo, tampoco suele conceder entrevistas ni compartir aspectos de su intimidad.

Cuti Romero y Karen Cavaller con sus hijos, Valentino y Lucy

Karen Cavaller: el perfil reservado de una de las mujeres más buscadas de la Selección

A pesar de estar casada con uno de los futbolistas más importantes de la Scaloneta, Karen Cavaller mantiene una presencia muy discreta en las redes sociales. Su cuenta de Instagram permanece privada desde hace años y apenas supera los 3300 seguidores, una cifra llamativa si se la compara con otras parejas de jugadores que acumulan cientos de miles de fanáticos y desarrollan carreras como influencers o modelos.

Karen Cavaller

Lejos de los flashes, la joven eligió otro camino profesional. Es licenciada en Recursos Humanos y continuó su formación académica mientras acompañaba la carrera internacional del defensor cordobés. Su bajo perfil se convirtió en una de sus principales características y es, justamente, lo que más curiosidad despierta entre quienes siguen la vida de los campeones del mundo.

La historia de amor entre ambos comenzó en Córdoba, cuando el defensor de la Selección argentina todavía daba sus primeros pasos como futbolista profesional. El flechazo fue inmediato y la relación se consolidó justo cuando el jugador estaba por iniciar uno de los cambios más importantes de su carrera: su desembarco en el fútbol europeo.

Cuti Romero y Karen Cavaller

En 2018, la pareja dejó Argentina para comenzar una nueva vida en Italia. Desde entonces, Karen Cavaller acompañó cada uno de los movimientos profesionales del defensor, primero en la Serie A y luego en Inglaterra, cuando fue transferido al Tottenham Hotspur.

Dos años después de comenzar su romance, decidieron dar un paso más y se casaron en una ceremonia íntima. Con el tiempo llegó Valentino, su primer hijo, nacido en diciembre de 2021 en Londres mientras que en 2025 llegó a sus vidas Lucy, la beba de la pareja. Desde entonces, la familia se convirtió en el principal refugio emocional del futbolista.

Cuti Romero y Karen Cavaller

Por estos días, mientras el defensor se encuentra concentrado junto al resto del plantel argentino en Kansas City, Karen vuelve a convertirse en una de las figuras más buscadas por los seguidores de la Scaloneta. Sin embargo, fiel a su estilo, continúa eligiendo la discreción. Lejos de los flashes y la sobreexposición, acompaña cada paso de la carrera de Cuti Romero desde un lugar silencioso, el mismo que ocupa desde que comenzó esta historia de amor en Córdoba y que mantiene incluso en el escenario más importante del fútbol mundial.