Entramos al jardín de Cuti Romero y Karen Cavaller: casa de madera XL, esculturas y un rincón secreto para sus dos hijos

Cristian "Cuti" Romero, defensor del Tottenham y la Selección argentina, disfruta de su vida familiar en la ciudad de Londres, donde reside junto a su esposa Karen Cavaller y sus dos hijos, Valentino y Lucy. La familia logró crear un hogar que refleja tanto su estilo de vida moderno como su amor por los pequeños momentos en familia.

A través de las redes sociales, el futbolista y su pareja les permitieron a sus seguidores acercarse un poco más a su día a día. En esta ocasión, la pareja dejó ver su jardín soñado, mostrando un espacio lleno de juegos donde disfrutan con los nenes.

Cuti Romero y sus hijos, Valentino y Lucy

Cuti Romero mostró la decoración de su jardín, ideal para sus dos hijos

En su cuenta de Instagram, Cuti Romero decidió compartir con sus seguidores un vistazo a su rincón favorito en su casa: su jardín de ensueño. La publicación mostró un espacio cuidadosamente diseñado, lleno de detalles que combinan diversión, comodidad y estética.

Los hijos del Cuti Romero y Karen Cavaller jugando en el jardín

El jardín, que parece sacado de un cuento de hadas, combina la belleza de la naturaleza con un diseño moderno. Entre sus elementos destacan estructuras contemporáneas y una amplia casa de madera que funciona como refugio y espacio de juego para los pequeños.

Los niños, Valentino y Lucy, parecen disfrutar cada rincón de este mágico jardín. En particular, un área especialmente preparada para ellos destaca por su creatividad y diversión, donde un enorme sticker de un conejo gigante invita a la imaginación y a la interacción. Este espacio, lleno de detalles pensados para estimular la fantasía infantil, se convierte en el escenario ideal para que los pequeños vivan aventuras y compartan momentos inolvidables en contacto con la naturaleza.

Valentino, hijo del Cuti Romero jugando en el jardín de la casa

Un jardín que fusiona naturaleza y modernidad

Cuti Romero y Karen Cavaller crearon un diseño de jardín que perfecto para sus hijos. Cada detalle de su espacio refleja cuidado y creatividad, combinando armoniosamente plantas, caminos y elementos decorativos para lograr un ambiente moderno y divertido.

Según se pueden observar en el posteo de Instagram que compartió el jugador, en el espacio exterior se pueden apreciar esculturas artísticas y arbustos cuidadosamente arreglados, que aportan un toque de naturaleza y elegancia. Además, deja ver el rincón secreto de los nenes: una pequeña casa de jueguete.

Cuti Romero y su hijo Valentino

Cuti Romero se caracterizo por mantener una vida equilibrada entre la exigente carrera futbolística y su tiempo personal, compartiendo momentos en redes sociales con su familia que reflejan su sencillez y cercanía. La publicación del jardín mostró un sitio ideal para descansar, tomar aire fresco y jugar con los niños antes de la Copa del Mundo 2026.