Lejos de la música, el negocio de Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti se encuentra en una nueva etapa en la que sus proyectos trascienden los escenarios y se expanden hacia nuevas áreas. La artista de Arequito, con una trayectoria marcada por décadas de música y giras internacionales, decidió apostar por un emprendimiento que refleja su identidad y conecta directamente con quienes la acompañan desde sus inicios.

Entre moda y accesorios: el nuevo negocio de Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti es conocida como una de las artistas más representativas del folclore argentino. Con casi tres décadas de trayectoria, discos que marcaron generaciones y giras internacionales, la cantante de Arequito supo construir una carrera sólida en la música. Sin embargo, su interés por diversificar actividades la llevó a explorar otros caminos, entre ellos el mundo de los negocios, donde encontró nuevas formas de conectar con su público. Esta combinación refleja una estrategia que se sostiene en el tiempo y que le da continuidad a su presencia.

Soledad Pastorutti

Uno de sus proyectos más recientes es Simplemente Soledad, una tienda online que funciona como un espacio de e-commerce con alcance nacional y reúne productos inspirados en su imagen y en su recorrido artístico. Allí se pueden encontrar prendas y accesorios con diseños propios, muchos de ellos vinculados a su identidad folclórica y a los símbolos que la acompañaron en su carrera. La propuesta incluye ponchos, remeras con referencias a sus canciones y accesorios como tote bags, pañuelos, stickers y mates.

La aceptación del público fue inmediata, con varios artículos que rápidamente aparecieron como agotados en el catálogo. Este detalle refleja el interés de los seguidores de Natalia Pastorutti por adquirir piezas que no solo funcionan como objetos de uso cotidiano, sino también como símbolos de pertenencia a la comunidad que la acompaña. Esta firma se convirtió en una evolución de sus anteriores proyectos de indumentaria, consolidando un espacio digital que combina tradición y actualidad.

Cápsula de Soledad Pastorutti

El lanzamiento de esta tienda no fue un hecho aislado. En octubre de 2024, la cantante presentó una cápsula de remeras y musculosas en colaboración con la marca Sonder, inspirada en la tapa de su disco recopilatorio Que sea con suerte. Las prendas, de industria nacional, reforzaron la idea de unir música y moda en un mismo concepto. Con esta iniciativa, la cantante mostró cómo su imagen puede trasladarse a distintos formatos, manteniendo siempre la coherencia con su estilo.

Un perfume y moda sustentable: los otros negocios de Soledad Pastorutti fuera de la música

Antes de Simplemente Soledad, la artista ya había incursionado en el mundo de la indumentaria con Tienda Soledad, un proyecto que funcionó entre 2021 y 2023. Allí ofrecía prendas deportivas y casuales, como remeras, hoodies y joggers, además de colaboraciones con otras marcas. Aunque actualmente la tienda no está activa, fue un antecedente importante que le permitió experimentar con el comercio digital.

Soledad Pastorutti

Otro de los emprendimientos más recordados de Soledad Pastorutti fue el lanzamiento de su perfume Emoción, en 1999, cuando alcanzaba el máximo reconocimiento en la música. La fragancia fue creada por el especialista francés Richard Herpin, responsable de perfumes para marcas internacionales. La propuesta combinaba notas de rosa, jazmín y junquillo, con un cuerpo avainillado y pinceladas de chocolate, además de un toque fresco aportado por el tomate. Mientras continúa presentándose en festivales y giras, también dedica tiempo a desarrollar propuestas que le permiten llegar a su público.

La diversificación de la artista mostró su capacidad de expandir su imagen más allá del folclore sin perder su identidad. Sus proyectos en moda y perfumería se suman a su tienda actual, que funciona como un espacio de encuentro entre tradición y modernidad. Cada iniciativa refuerza la idea de que su marca personal trasciende los escenarios y puede adaptarse a distintos formatos. La cantante supo mantener un equilibrio entre su carrera artística y sus emprendimientos comerciales.

Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti encontró en los negocios una manera de ampliar su presencia más allá de los escenarios. Desde su tienda online hasta sus colaboraciones en moda y su perfume, cada proyecto refleja una búsqueda de nuevas formas de expresión y de conexión con su público. Lejos de limitarse a la música, la artista construyó un camino paralelo que combina tradición, innovación y compromiso, consolidando su figura como una marca que trasciende formatos.

VDV