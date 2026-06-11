Isabel Macedo marcó tendencia con un impactante look total leather

Isabel Macedo sorprendió con una propuesta que reafirma su lugar como referente de estilo. Su elección se basó en un conjunto de piezas en cuero negro que destacaron por la precisión del diseño y la fuerza visual de la tendencia. La combinación de prendas mostró cómo un mismo material puede adaptarse a diferentes ocasiones, manteniendo siempre una estética actual y versátil. Con esta selección, la actriz dejó ver cómo la moda puede reinventarse en cada aparición.

El increíble look total leather de Isabel Macedo que marcó la tendencia de la temporada

Isabel Macedo volvió a captar la atención con un estilismo que se impuso como tendencia en el mundo de la moda. La actriz presentó un conjunto total leather en color negro que se destacó por la precisión de sus piezas y la versatilidad de su propuesta. La base del look estuvo conformada por un crop top estilo bustier con breteles finos y una espalda abierta con cordones cruzados, una prenda que aportó modernidad y estructura al conjunto.

Isabel Macedo

La publicación de la actriz en sus redes sociales mostró cómo su estilismo se completó con una falda de tiro alto a la rodilla, diseñada con una profunda abertura frontal que sumó dinamismo y movimiento. Este detalle convirtió a la prenda en un elemento clave dentro de su atuendo, ya que permitió equilibrar la fuerza del cuero con un toque de fluidez. La combinación se reforzó con unas botas altas en el mismo tono, que aportaron continuidad visual.

El cabello suelto con acabado natural de Isabel Macedo acompañó la propuesta sin restarle protagonismo al conjunto. La sencillez del peinado permitió que las prendas fueran el centro de la escena, destacando la estética del total leather como una de las más fuertes de la temporada. La elección mostró cómo esta tendencia puede adaptarse a diferentes ocasiones, manteniendo siempre un aire sofisticado y actual.

Isabel Macedo

El gran acierto del estilismo estuvo en la incorporación de una tercera pieza como abrigo, una campera corta de cuero con mangas abullonadas y cierre frontal. Esta prenda funcionó como un recurso versátil que permitió transformar el look en dos versiones distintas, demostrando cómo un mismo conjunto puede adaptarse a diferentes momentos. La combinación de la artista dejó en claro su lugar como referente del mundo de la moda.

Isabel Macedo mostró los dos looks total leather que armó con una misma tendencia

En la primera opción, Isabel Macedo decidió llevar la campera abierta y caída sobre los hombros. De esta manera, el diseño del top y la silueta del conjunto quedaron a la vista, generando una imagen más relajada y descontracturada. Esta forma de uso aportó frescura y permitió que cada pieza se luciera de manera independiente, mostrando cómo este atuendo puede adaptarse a un estilo más informal sin perder impacto.

Isabel Macedo

La segunda alternativa que mostró en el video que compartió en sus redes sociales mostró un giro interesante en el estilismo. La actriz optó por usar la campera al revés y ajustar el cordón elástico de la cintura, logrando que se integrara directamente con la falda. El resultado fue un conjunto unificado que simulaba ser un vestido cerrado de cuello, ideal para una ocasión más formal. Esta propuesta evidenció cómo un mismo recurso puede modificar por completo la percepción de un atuendo.

La versatilidad de esta propuesta dejó en claro que el cuero no solo marca tendencia en accesorios, sino que puede ofrecer múltiples posibilidades dentro de un mismo estilismo. En este caso, el abrigo funcionó como un recurso transformador que permitió pasar de un estilo informal a otro más estructurado, sin necesidad de cambiar las piezas principales. La creatividad aplicada por Isabel Macedo en el uso de la prenda reforzó la idea de que la moda puede reinventarse con pequeños gestos.

Isabel Macedo mostró cómo un conjunto en cuero puede transformarse en distintas versiones y adaptarse a diferentes contextos. La actriz presentó un estilismo versátil que combina diseño y creatividad, evidenciando que una misma selección de prendas puede ofrecer más de una alternativa. Su propuesta dejó en claro que la moda puede renovarse con pequeños gestos y que cada detalle pensado aporta valor a la tendencia.

VDV