Facundo Arana y María Susini de nuevo juntos: "Empezaron a conectar de nuevo"

Luego de casi cinco meses desde el anuncio de su separación tras casi dos décadas de relación y que parecía sin vuelta atrás, Facundo Arana y María Susini habrían apostado nuevamente a su amor, viviendo una nueva etapa en su vínculo: la reconciliación. La modelo y el actor habrían tenido importantes acercamientos que decantaron en la decisión de recosntruir su pareja.

Qué pasa entre Facundo Arana y María Susini

Luego de diversos rumores, a comienzos del 2026, Facundo Arana confirmó la separación de María Susini. La modelo y el actor se conocieron en 2007 por amigos en común y desde entonces no se habían separado, conformando su deseada familia con tres hijos, India y los mellizos Yaco y Moro. Se trataba de una de las parejas más consolidades, y queridas, del ambiente, y la decisión de tomar distancia generó gran sopresa.

De inmediato se generaron diversas especulaciones respecto a los motivos de la separación, pero ambor trataron con hermetismo el momento que atravesban aunque sin dejar de confirmar que su relación era cercana al ser familia. Sin embargo, esa cercanía pareciera que fue suficiente para tomar la decisión de apostar nuevamente por su romance.

Fue Ángel de Brito en LAM (América) quien confirmó la reconciliación de la pareja. Por su parte, Pepe Ochoa explicó: "Me llegó una información y a partir de ahí empecé a seguir la ruta de este tema. Él siempre quiso estar con ella. La decisión de la separación fue más de ella, quería estar sola, ver qué le pasaba".

Además, agregó: "Y en el último tiempo por un montón de cuestiones familiares empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor". La pareja ya habría atravesado crisis anteriormente, que habrían superado en la intimidad y con rapidez, pero en esta ocasión la distancia se extendió por largos meses."Lo que me dice la persona es que Facundo nunca se quiso separar y que María dio como esta este visto bueno de: 'Volvamos a probar'", agregó el panelista.

En las últimas semanas, la pareja ya dejana entrever en redes sociales que el acercamiento era un poco más allá de tener buena onda por ser familia ya que sus

seguidores detectaron diversos idas y vueltas con halagos constantes. De esta forma, Facundo Arana y María Susini habrían dado los primeros indicios de haber comenzado a dar pasos para culminar en una reconcialición Sin embargo, los protagonistas no se pronunciaron al respecto, hasta el momento.