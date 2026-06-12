Zaira Nara, Evangelina Anderson y Gimena Accardi convierten la lencería en el must de los looks urbanos

Las celebridades saben cómo imponer la sensualidad en los diferentes eventos donde participan, encontrando en las prendas ceñidas o las transparencias una forma de sofisticación y audacia. Sin embargo, el estilo urbano propone todo lo contrario esta búsqueda, haciendo que la comodidad y los movimientos de lo holgado sean el centro de atención. Durante el 10 de junio, las famosas encontraron el evento perfecto para la fusión de ambas estéticas, y Zaira Nara, Evangelina Anderson y Gimena Accardi dieron cátedra de cómo convertir la lencería en el must de los looks urbanos.

Zaira Nara, Evangelina Anderson, Gimena Accardi / Créditos: Grupo Mass

La lencería como centro del look urbano: Zaira Nara, Evangelina Anderson y Gimena Accardi dan cátedra

El 10 de junio, el Alto Palermo Shopping se vistió con su mejor lencería, con la apertura de la primera tienda de Intimissimi, en Argentina. Las celebridades y los expertos fashionistas no dudaron en entrar por primera vez al local, y encontrar diversas posibilidades para elegir y marcar los mejores looks cancheros. Sin embargo, Zaira Nara, Evangelina Anderson y Gimena Accardi se destacaron por sobre los presentes, al dejar en claro que son las reinas de la moda.

Las modelos se volvieron influencias de la sensualidad, en todos los momentos donde optaron por prendas ceñidas al cuerpo y el juego con su figura natural. En la misma línea, también encontraron la comodidad de las prendas holgadas y relajadas que utilizan en el día a día. Si bien muchos de los usuarios no encontraron una conexión entre ambas estéticas, Nara, Anderson y Accardi dejaron en claro que todos los estilos pueden ser combinables, si se encuentra la tonalidad perfecta.

Zaira Nara, Evangelina Anderson, Gimena Accardi / Créditos: Grupo Mass

Por un lado, Evangelina Anderson y Gimena Accardi dieron cátedra con el denim y la combinación del corset clásico. Si bien se diferenciaron en detalles, como que la modelo eligió un diseño strapless mientras que la actriz se marcó con un juego de figura más rectangular, encontraron en el jean recto, de final un poco oxford, una manera de ponerse el look urbano y comfy. De la misma manera, lo elevaron con detalles dorados, y con la combinación de las tonalidades azules. Por el otro, Zaira Nara apostó más a una estética business woman, y una búsqueda de lo sensual a través de las prendas más holgadas. Junto a una falda larga del marrón tendencia, eligió un saco de sastre XXL total black, que dejaba ver de manera discreta la lencería más audaz, con transparencias y texturas nude.

Zaira Nara, Evangelina Anderson, Gimena Accardi / Créditos: Grupo Mass

Los expertos fashionistas no tardaron en destacar los looks de las tres mujeres, que encontraron una estética armónica entre las prendas urbanas y elegidas para el día a día, y la fusión con visibilizar la lencería como parte de los looks sensuales. Las tonalidades azules y marrones mantuvieron el quiet luxury en tendencia, mientras se fusionaba con el nuevo local del Alto Palermo, dejando que ellas se destaquen por sobre los presentes.

Zaira Nara, Evangelina Anderson, Gimena Accardi / Créditos: Grupo Mass

Zaira Nara, Evangelina Anderson y Gimena Accardi son de las famosas más queridas de las redes sociales y los medios de comunicación, y tres de las influencias de la moda más importantes. Es por eso que fueron las elegidas como estrellas de una noche a puro fashionismo y sensualidad, y dieron cátedra de cómo convertir la lencería en parte de los looks urbanos. Entre azules, marrones, prendas sastreras y total denim, las modelos dejaron en claro su corona en la industria textil y encontraron cómo convertir estas apuestas en el must de los looks urbanos.

Créditos: Grupo Mass

A.E