Entramos al living de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: minimalista, tecnológico y con un rincón especial para su hijo

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se consolidaron como una de las parejas más seguidas en las redes sociales. Tanto por sus proyectos vinculados a la creación de contenido como por la reciente llegada de su hijo Faustino, la modelo y el exfutbolista despiertan un gran interés entre sus seguidores, que acompañan de cerca cada paso de su vida familiar. Tal es así que en sus respectivas cuentas de Instagram ambos compartieron algunas postales del diseño de su living, un espacio pensado para el confort, la comodidad, pero también para disfrutar de su bebé.

Así es el living de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

A través de un clip que grabó para una campaña publicitaria, Gianluca Simeone abrió las puertas de su hogar en Buenos Aires y dejó ver algunos detalles de la decoración del living. La vivienda se caracteriza por un estilo moderno y minimalista, con ambientes amplios y una distribución funcional. En la entrada principal destaca una puerta de madera maciza en tono marrón oscuro, acompañada por un perchero y una mesa recibidora del mismo material, que aportan calidez y armonía al espacio.

Living de Eva Bargiela y Gianluca Simeone | Instagram

El living está compuesto por un amplio sillón de dos cuerpos tapizado en terciopelo beige, que se convierte en el protagonista del ambiente. Como telón de fondo se encuentra una escalera en forma de “L” con barandas metálicas, mientras que los grandes ventanales permiten el ingreso de abundante luz natural, reforzando la estética de líneas rectas y tonos neutros que domina toda la propuesta cromática. La escasa presencia de muebles contribuye a generar una sensación de amplitud, elegancia y comodidad.

Living de Eva Bargiela y Gianluca Simeone | Instagram

Pensando en Faustino, su bebé de casi ocho meses, la pareja también incorporó una zona de juegos especialmente diseñada para su desarrollo. Sobre el suelo colocaron goma Eva para crear una superficie segura y distribuyeron distintos juegos Montessori orientados a estimular la creatividad y fomentar su desarrollo. La decoración se completa con un cuadro con una ilustración abstracta y una planta que aporta un toque de vegetación. Además, una barra desayunadora de color gris grafito divide visualmente la cocina del comedor, integrando ambos ambientes sin perder la continuidad estética.

Living de Eva Bargiela y Gianluca Simeone | Instagram

Eva Bargiela mostró la nueva decoración de su living

Por su parte, Eva Bargiela también utilizó el living de su casa como escenario principal para una campaña publicitaria de una reconocida firma. En las imágenes se la puede ver sentada en este sector de la vivienda, mostrando nuevos detalles de la decoración y el diseño interior que comparte con Gianluca Simeone en Buenos Aires.

Las tomas permiten apreciar el mismo sillón de terciopelo blanco, ubicado frente a una mesa ratona rectangular con superficie vidriada y detalles metálicos. A uno de sus lados se encuentra una mesa de características similares, aunque de forma circular, que aporta dinamismo y una cuota extra de elegancia al ambiente. Sobre ella, un portarretratos suma un detalle personal a la decoración.

Todos estos elementos se integran a través de una alfombra de fibras naturales en tono marrón claro, que armoniza con la bandeja de desayuno ubicada sobre la mesa principal. Además, un amplio ventanal vestido con cortinas blancas translúcidas permite el ingreso de abundante luz natural, generando una atmósfera cálida y luminosa sin resignar la privacidad de la familia.

Living de Eva Bargiela y Gianluca Simeone | Instagram

De esta manera, Gianluca Simeone y Eva Bargiela se sumaron a una de las tendencias decorativas que pisa fuerte en Europa, apostando por un living minimalista, luminoso y funcional, donde predominan las líneas simples, los espacios despejados y los detalles cuidadosamente seleccionados. Además, la pareja incorporó una extensión del ambiente destinada exclusivamente a Faustino, su bebé, con una zona de juegos adaptada a sus necesidades y pensada para estimular su desarrollo. Así, lograron transformarlo en un espacio versátil que combina diseño, calidez y funcionalidad, reflejando a la perfección esta nueva etapa familiar