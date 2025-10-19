Wanda Nara festejó el Día de la Madre con toda su familia y mostró el regalo que le hizo Martín Migueles

Wanda Nara recibió el Día de la Madre rodeada de toda su familia y compartió con sus seguidores varios momentos del festejo. La conductora de MasterChef Celebrity se mostró feliz, acompañada por sus hijos, su padre Andrés Nara, su hermana Zaira y su pareja, Martín Migueles, con quien recientemente oficializó su relación.

El festejo de Wanda Nara con su familia y el regalo de Martín Migueles

A través de sus redes sociales, Wanda publicó distintas postales de la velada. En una de ellas se la ve disfrutando de una mesa repleta junto a todos sus seres queridos, mientras Andrés Nara, su papá, también compartía la misma imagen en sus historias con un mensaje dedicado a todas las madres: “Feliz día a todas las mamis, de parte de la familia Nara”. En la fotografía aparecen los hijos de Wanda y Zaira, Martín Migueles y varios integrantes del clan familiar en un clima distendido y de celebración.

El festejo por el Día de la Madre de Wanda Nara y su familia

El detalle que más llamó la atención fue el “regalo” que recibió la empresaria por parte de su novio: un asado preparado especialmente por él. Fiel a su estilo, Wanda no dejó pasar el gesto y compartió un video en el que se lo ve a Martín frente a la parrilla cocinando para todos. En tono cariñoso, la conductora lo elogió en más de una oportunidad y lo definió como “el mejor asador”.

Migueles ya se había ganado un lugar en el círculo familiar de Wanda: hace unas semanas también fue el encargado del asado en un encuentro donde participó Maxi López, exmarido de la empresaria, junto a los hijos que tienen en común. La buena relación entre ambos sorprendió a muchos, aunque Wanda lo tomó con total naturalidad.

Además del almuerzo familiar, la conductora mostró otros momentos de la noche en sus historias de Instagram: postres caseros, licuados y bowls con frutas compartidos con sus hijos. En una de las imágenes, etiquetó las iniciales de cada integrante de la mesa, dejando en claro que la celebración fue, como suele ser en su familia, multitudinaria y muy especial.

De esta manera, Wanda Nara cerró un fin de semana con homenajes y reencuentros, mostrando una vez más que atraviesa una etapa tranquila y feliz, acompañada por su familia y por el hombre que logró conquistarla.

F.A